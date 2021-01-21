中国居民收入榜：沪京浙位列前三

中国国家统计局发布了31省份前三季度居民人均可支配收入情况。全中国居民人均可支配收入23781元（人民币，下同，4872.78新元）。前三季度，共有九个省份居民收入超过全国平均水平。

据第一财经报道，上述九个省份分别是上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建、山东和辽宁。其中，八个位于东部沿海地区，一个位于东北地区。其中，上海和北京这两大直辖市双双突破5万元大关，上海达到54126元，高居榜首；北京天津、江苏和广东均处于3万元梯队，分列四到六位。福建也超过了2.8万元，位居第七。此外，山东和辽宁略高于23781元的全国平均水平。

上海和北京这两大直辖市，作为强一线城市，在各省份中城镇化率最高，现代服务业最为发达。目前收入较高的几个行业如金融、科学研究、互联网等，在这两大城市也最为集中。

浙江以40121元位居第三。浙江也成为直辖市以外人均收入最高的省份。浙江是中国民营经济最发达的省份之一，最早在全国实行省管县体制，县域经济、乡镇经济都十分发达，每个县都有自己的产业集群，产业竞争力很强，也是全国城乡收入差距最小的省份。

浙江之后，天津、江苏和广东均处于3万元梯队，分列4到6位。福建也超过了2.8万元，位居第七。此外，山东和辽宁略高于23781元的全国平均水平。

另外，在中西部地区，重庆、内蒙古、安徽和湖南几个省份位列前茅。这几个地方的一大特点是工业化水平走在中西部前列，工业化带动了城镇化和居民收入的提升。比如，位于西部地区的直辖市重庆在工业化带动下，城镇化率已达到66.8%，超过了东南沿海的福建。内蒙古的城镇化水平也达到了63.4%，超过了东部的山东。此外，湖南和安徽近年来大力承接珠三角和长三角的产业转移，两省的工业发展均十分突出。

有17个省份前三季度人均收入低于2万元，除了河北之外，全部位于中西部地区。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，近年来，沿海发达地区随着综合成本的抬升，大量产业向中西部地区转移。其中，长江中上游地区优势十分突出，这些地方土地、劳动力、水资源等都丰富，承接了长三角和珠三角地区大量的产业转移，是近年来经济增长最快的区域。

以中部省份江西为例，10月21日，江西发布的经济“三季报”显示，全省经济在上半年企稳回升基础上实现再提速，主要经济指标增速加快，继续高于全国平均水平。其中，前三季度，全省进出口总值3048.2亿元，同比增长21.3%，比上半年回落3.8个百分点，高于全国平均水平20.6个百分点。

相比之下，在榜尾端，居民收入名义增速较低的省份，主要集中在东北、华北、西北等地。一方面，包括黑龙江和辽宁等省份受局部疫情影响明显；另一方面，华北、东北、山东等地区的不少省份能源重化产业占比较大，新兴产业发展不足，因此收入增长较为缓慢。