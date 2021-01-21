原中国船舶重工集团董事长胡问鸣被捕

中国最高人民检察院以涉嫌受贿罪、国有公司人员滥用职权罪，对原中国船舶重工集团有限公司党组书记、董事长胡问鸣作出逮捕决定。

据中新社报道，公开资料显示，胡问鸣生于1957年5月，江苏扬州人，南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。2012年7月至2015年3月，任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记。2015年3月至2019年8月，任中国船舶重工集团公司董事长、党组书记。2020年5月，官方通报其涉嫌严重违纪违法，接受审查调查。

中共中央纪委国家监委网站1月4日发布消息称，胡问鸣严重违纪违法被开除党籍。他被指纵容默许家属在私营企业挂名取酬、利用其职务影响谋取利益，违规购买住房、占用公车，搞权色、钱色交易。

另据中国最高人民检察院发布消息，青海省人民政府原党组成员、副省长，海西州委原书记，柴达木循环经济试验区党工委原书记文国栋涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院以涉嫌受贿罪对文国栋作出逮捕决定。

公开资料显示，文国栋生于1968年8月，青海西宁人。2020年7月，文国栋任青海省副省长，海西州委书记，柴达木循环经济试验区党工委书记。同年9月，官方通报其涉嫌严重违纪违法，主动投案，接受审查调查。

同样在2021年第一个工作日，官方通报称，文国栋严重违纪违法被开除党籍和公职。他被指“靠煤吃煤”，与不法私营企业主搞利益交换，充当非法采煤的“保护伞”。