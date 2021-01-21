报告：拜登将趋于理性方式与中国竞争

中国一家社会智库全球化智库（CCG）发布题为《拜登时代的中国与美国：趋势与应对》的研究报告，提出美国新一届政府将以理性方式与中国展开竞争的趋势，与特朗普执政时期将有明显分野。

据中新社报道，报告认为，拜登执政将面临多方面挑战，特朗普崛起的民粹主义基础还将在美国政坛持续发酵。虽然新政府仍将继续以大国竞争的视角处理中美关系，但其重心向内，以提高自身实力和重视外交、软实力的理性方式与中国展开竞争的趋势，与特朗普执政时期将有明显分野。

报告称，中国政府历来主张中美两国应在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。中美加深交流有利于双方正确看待差异，妥善处理分歧，寻求共同利益。在拜登政府上台之际，中美双方应加强沟通对话，使中美关系重回正常，至少能够停止近年来断崖式的下跌趋势。

报告建议，随着全球性事务愈发复杂多变，中美欧作为全球三大经济体，应承担起更大的责任并对国际事务加强协调沟通。中欧、中美、美欧之间均有沟通协调峰会，在此基础上建立中美欧峰会将有助于中美欧保持常态性、机制性对话，调和中美关系，并就国际事务更高效率地达成多边共识。

报告称，拜登此前表示当选后会让美国重返世界卫生组织，此举有助于中美共同推进国际抗疫合作。中美欧可推动建立全球抗疫基金，鼓励各国政府及大型企业等捐款，从而为世卫组织协调下的国际抗疫合作及日后预防全球大流行病提供资金支持。同时，中美欧可在世卫组织协调下尽快召开全球疫苗峰会，商议协作疫苗研发产销及分捐等，在世界卫生组织统筹下为欠发达国家疫情防控提供更多资金、物资、技术及人员支持。

报告还建议，拜登政府上台后，中美双方应继续完成第一阶段经贸协议的执行，在经贸领域展开务实合作。同时，中美可适时开启第二阶段经贸协议谈判，继续协调巩固中美经贸关系，为拜登时期中美关系向好发展奠定基础。