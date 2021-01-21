中国学者：南中国海局势出现动荡不安情况

中国学者和军事专家认为，南中国海局势出现“动荡不安”的情况，而中国在南中国海仍难以与美国对抗。

中国南海研究院院长吴士存告诉香港《明报》，南中国海局势在2016年的仲裁案后经历相对较长时间的平稳可控，但2020年是转捩点，“美国想利用南海问题牵制中国，挑拨中国和东盟（亚细安）的关系”。

吴士存说，美国军机战舰频频进出南中国海，致使局势出现“动荡不安”的情况，甚至已“局部失控”。

针对美国极力拉拢南中国海区内国家，吴士存相信，南中国海和中国周边领海争议主权声索国跟从美国战略可能性较低，也不会明确在中美之间选边站。

《明报》报道称，对于中国而言，亚细安国家在军事上并不能构成实质威胁，即使是海空力量较强的新加坡、泰国等，军力也仅可作为自保，难以在海上与中国一较长短。

有军事观察家认为，对中国构成威胁的，只有以美国为首的西方和日本等军事同盟。吴士存认为，日本这几年来在南中国海采取的策略是步步为营，而“日本对南海进入程度只会加强，不会减弱”。

海权战略专家、上海政法学院教授倪乐雄则说，以美国为首的这些准同盟国，在亚太地区的军事实力不容小觑，即使中国加速建造军舰，在南中国海仍难占优势。“美军过去在南（中国）海咄咄逼人，军舰进入（中国）造岛12海里，甚至扬言要炸平人工岛，就是希望把战场设在南（中国）海。”

倪乐雄认为，若台海爆发战争，解放军舰队在“家门口”作战，将占尽天时地利人和，可获得陆空军的全力支持；一旦在南中国海开战，远离中国大陆，那将是“美军天下”，解放军毫无胜算。

不过，他也认为，如果美军在南中国海挑起战事，中国是不可能示弱的，“老百姓也不会答应，必须不怕硬拼到底”。