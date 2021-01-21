中企外币存款六连升后拐头

越来越多的中国出口企业开始倾向于将赚来的美元尽快换成人民币。受益中国全产业链复工，去年下半年中国出口高度景气，企业持有的美元资金节节走升，这个趋势在去年底悄悄转变。

据彭博社报道，中国央行周一晚间发布的分类数据显示，去年12月境内非金融企业外币存款下降107亿美元（141.66亿新元），为去年6月以来连续六个月走升后首次下滑。企业外币收付款、结售汇及外币贷款等因素均能引发外币存款变动，综合考虑同期贸易数据强劲等因素，外币存款下降来自企业主动结汇的可能性最大。

境内企业去年持续积累美元之际，在岸人民币去年年中开始走出强劲升势，期间外汇监管层多次向企业警示汇率大幅波动风险，并出台各类促流出、阻流入的政策，平衡资本流动。接近年末，企业持汇的心态出现动摇迹象，主动压缩汇兑敞口。

澳新银行中国经济学家邢兆鹏在采访中说：“由于企业在12月对人民币看涨预期比较强，担心1月结汇拥挤，所以12月存量结汇已经开始”，12月监管层发文限制企业跨境融资也会让外币流入减少，但估计企业开始对外币存款结汇，是外币存款下降的主因。

这一预测有望通过外汇局计划于周五公布的结售汇数据得到验证。从季节性因素看，春节前因企业付款需求集中，通常为结汇旺季。如果12月结汇需求部分提前释放，有望减轻年前结汇高峰的升值压力。

邢兆鹏认为，出口商结汇需求若提前释放，会对今年节前汇率产生影响，“目前看升值很难突破6.4，因为春节前结汇的压力不那么大了。”

进入1月的头两个交易日，人民币一举突破6.5元的升值阻力位，一度快速升至6.4元一线，不过其后部分中资大行美元买盘协助企稳。受美债收益率和美元指数反弹影响，人民币重返6.47元一线盘整。

周四时，彭博模拟的实时CFETS指数在96这一逾两年半高位持稳，人民币即期升势则在6.46元再度受阻。四位交易员称，在岸市场美元卖盘偏多，但在6.46元附近看到部分中资大行稳定报价买入美元，使人民币难以进一步走升。今天中间价定在6.4696元，弱于彭博收集的全部17个调查预测值。

随着疫情及其引发的封锁措施导致个人防护用具和居家办公电子设备需求激增，中国去年出口出现了大幅增长。去年全年贸易顺差达到5,350亿美元，相比2019年增加27%，并创出了2015年以来的最高水平。

剔除人民币跨境流动影响后，外币收付款去年多数时间净流入中国。其中10月份外币流入365亿美元，为2014年初以来最大单月外币净流入；去年截至11月累计外币净流入1340亿美元。这些数据包括了经常账户和资本账户，外汇局未公布各账户下分币种的统计数据。

麦格里亚洲外汇策略师Trang Thuy Le认为，非金融企业外币存款此前的快速增长与创纪录的贸易顺差有关，12月出现回落则可能受到春节前的结汇需求影响，还不一定是因为企业的汇率预期发生了变化。

此前多位市场人士预计，春节前结汇潮将进一步推升人民币至6.3元一线。花旗银行亚洲外汇利率策略主管加尔格（Gaurav Garg）在12月初时预测，2021年一季度人民币兑美元将升至6.3，CFETS指数升至98。