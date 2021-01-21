中国制裁28名特朗普政府要员 拜登政府批评“无效消极”

中国今天（21日）凌晨在美国新任总统拜登宣誓就职后，立即宣布对包括离任国务卿蓬佩奥在内的28名前特朗普政府要员实施制裁。拜登政府官员随后回应，指中国的制裁举动“无效和消极（unproductive and cynical）”，像是在试图分化美国两党。

中国外交部网站21日凌晨1时许发布消息，宣布“对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名人员”实施制裁。

除了蓬佩奥，其他被制裁的特朗普政府要员包括刚刚卸任的白宫贸易顾问、国家贸易委员会主任纳瓦罗；白宫国家安全顾问奥布莱恩；国务院东亚和太平洋事务助理国务卿史达伟；白宫副国家安全顾问博明；卫生部长阿扎尔；国务院次卿克拉奇；美国常驻联合国代表克拉夫特等。

2019年被特朗普辞退的美国国家安全顾问博尔顿，以及2017年离任的白宫首席策略师班农也在制裁名单中。

中国外交部文告说，受制裁者及其家属将被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意。

拜登政府的国家安全委员会发言人霍恩在回应路透社的声明中批评北京“在就职典礼当天实施这些制裁，看起来一个挑起两党分歧的企图（play to partisan divides）。”

她呼吁美国两党人士谴责北京“无效和消极”的动作。“拜登总统期待与两党的领袖合作，让美国在与中国的竞争中胜出。”

华盛顿智库美国战略与国际研究中心（CSIS）中国商务和经济高级顾问兼主管甘思德（Scott Kennedy） 受访时向《联合早报》解读，北京选在这个时机发布消息，是在向刚上台的拜登政府发出信号，表明对于美国在中国视为主权的问题上向中国施压，中国将进行反抗。

但他判断，北京此举无法有效遏制拜登政府在这方面的行动。“特朗普和拜登对彼此没有好感，但对中国的担忧确实是两党（共识）。”

甘思德认为，北京此举可能加剧华盛顿的这种情绪，即中国不愿意以符合双边承诺和国际人权标准的方式，做出妥协或改变自己的行为。

CSIS中国力量项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）受访指出，中国此次宣布的制裁“主要是向中国国内受众表明，中共有决心捍卫国家利益”，同时也为惩罚特朗普政府中制定损害中国利益的政策的人。

细看中国宣布制裁的28人名单，除了蓬佩奥、纳瓦罗、奥布莱恩等为特朗普政府制定外交、经济政策与印太战略的著名对华“鹰派”，也包括访问台湾和几乎将访问台湾的阿扎尔、克拉奇和克拉夫特。

针对北京等到拜登就职后宣布这个决定，葛来仪判断，选择这个时间点是为“避免开一个对在任美国高级官员实施制裁的先例”。

从中国的角度，南京大学国际关系研究院院长朱锋受访时解读，北京“是想借此表明，对于美国的无理打压，中国不会后退、不会怯懦”。

他指出，此次制裁范围非常广泛，并且包括限制这些人员的家属与中国打交道、做生意。“这是中国一个非常明确的态度，如果你疯狂打压中国，中国市场不会跟你们再有实质性联系。”

（记者是《联合早报》北京特派员）