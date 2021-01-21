中国股市12月新增开户数同比翻一番

最新数据显示，由于担心错过牛市，中国散户正在跑步进入股市。去年12月新增投资者开户数超过160万，较上年同期翻了一番。内地的火爆人气也蔓延至香港市场，创纪录的中国资金通过陆港通机制涌入腾讯控股和小米等香港上市股票。

据路透社报道，截至2020年底，中国个人股票投资者的数量同比增长11%，达到1.774亿。中国证券结算机构的数据显示，过去10个月中，每月开户人数均超过100万。中国沪深300指数处于纪录高位附近，因为政府力图引导家庭资金投入股票以推动创新，同时抑制房地产投资。即使最近港股大涨，中国大陆A股仍较香港H股溢价30%以上。

中国政府大胆的资本市场改革以及中国经济迅速从新冠状病毒疫情引发的低迷状态中复苏，也刺激了投资者的乐观情绪。

中国周一新发的一只公募基金首募规模达到创纪录的370亿美元，凸显出这种热潮。同时，大陆这股热潮也涌向香港，沪深港通南向资金净流入规模周二达到创纪录的266亿港元（45.43亿新元）。

自年初以来，中国投资者一直低位买入被美国政府以有军方背景为由列入黑名单的企业，比如中芯国际和中海油。投资者还买入没在大陆上市的腾讯和小米等科技巨头的股票。

华夏基金管理有限公司投资组合经理潘中宁周二晚些时候在促进港股投资的路演中说：“你会去有大鱼的地方钓鱼。你会去有好公司的地方投资。”瑞士信贷的香港和中国研究主管Edmond Huang认为，相对较低的估值以及美国投资禁令所创造的机会吸引大陆投资者进入香港市场。