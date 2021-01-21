分析：拜登政府聚焦国内事务 料为中美关系带来喘息空间

美国新任总统拜登在就职演说中聚焦国内事务，只字未提中美关系。分析认为，这显示国内议程将是他任期内压倒性的主题，中美关系下来一年将迎来“喘息期”。

拜登在美东时间周三（20日）上午（新加坡时间21日凌晨）发表的就职演说中，重点呼吁美国抛开分歧，再次团结应对眼前“历史性的危机和挑战”。

根据拜登就职典礼委员会发布的视频，拜登在约20分钟的就职演说中，仅在最后五分钟简略谈及外交。他强调，美国将修复与盟友的关系，以美国的榜样力量领导世界；但全文只字未提中国和亚洲，也并未进一步阐述其外交政策。

拜登在就职典礼后签署了17项行政令，包括撤销特朗普为边界墙建设筹资的紧急声明、成立新的白宫办公室协调应对冠病疫情，以及宣布美国将重新加入《巴黎协定》。系列行政命令主要聚焦于移民、种族分裂、疫情和气候变化等国内问题，再次凸显外交并非其上任后首要处理的议题。

学者接受《联合早报》采访时一致认为，拜登政府任期内将把重点放在国内事务上，执政初期在对华政策上不会有太多新动作，因此中美关系将较为稳定，也会迎来一段喘息期。

南京大学国际关系研究院院长朱锋研判，国内议程将是拜登总统工作中“压倒性的主题”。“他很清楚自己是一个‘危机总统’，目前面对的最重要挑战是美国国内政治，以及特朗普留下来的美国社会和政治分裂。”

朱锋也指出，拜登在就职后签署的行政命令，显示他非常明确要在国内政策上与特朗普政府拉开距离；同时也要尽快担起民主党政府的责任，缓解疫情和经济对美国民众的打击。

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅指出，特朗普在告别演说四次提及了中国，和拜登的就职演说形成强烈的反差。

他说：“拜登执政的四年相信将是中美关系的喘息期，尤其是他上任头一年。他的精力主要在国内，他不会轻易触碰特朗普在外交上埋下的钉子，但可能在应对国内问题时，在与中国相关的课题上会显示强硬态度。”

拜登团队听证会上的强硬态度虚实参半

尽管拜登未在就职演说中谈到亚洲与中国，但他的核心团队成员、获提名的国务卿和财政部长人选布林肯（Antony Blinken）和耶伦（Janet Yellen），在拜登就职前一天（19日），曾透露将继续采取较强硬对华政策，包括在新疆人权问题上继续对中国的实施制裁。

对此，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江提醒，提名听证会的内容“有实有虚”，不能全部当真。

他解释，听证会主要的目的是争取国会通过拜登的任命，听证会的陈述一定程度上要满足鹰派议员的要求，并不是全部都能被视为拜登政府下来的执政方针。

但李明江指出，其中还是有值得关注的内容，包括布林肯表明同意特朗普以更强硬的方式（tougher approach）对待中国。这凸显出拜登新外交团队一致的立场，也显示美国将继续与中国进行战略竞争，在一些领域打压中国，中美关系不可能回到奥巴马时代。

王义桅同样认为，拜登团队要员在听证会上对中国的强应态度，有可能是为了安抚特朗普支持者而作出的表态。但值得注意的是，布林肯和耶伦在新疆问题上同意前国务卿蓬佩奥提出的”种族灭绝论”，这意味着拜登团队有可能继续打“人权牌外交”，这对中国而言是较棘手的问题。

他说，美国把新疆问题和数据、隐私权保护、劳工权益保护牵扯在一块，可能破坏中欧投资协定的欧盟成员，对中国保护劳工权益的信任度。

朱锋也认为，对华强硬是美国国内政治左中右的一致主张，拜登上台后不可能在中国政策上迅速做出重大转变。他认为，布林肯和耶伦的的谈话主要还是强调基调，并无太多实质性内容，“究竟什么是拜登的中国政策，现在还不能简单地下结论”。

