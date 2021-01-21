分析：拜登团队听证会上的强硬对华态度虚实参半

美国新总统拜登提名的内阁要员前天（19日）在提名听证会上透露将延续特朗普时代强硬的对华政策，但分析认为，听证会内容虚实参半，不完全反映拜登的对华政策。

参考听证会的视频，并综合彭博社、路透社等报道，由拜登提名的国务卿布林肯（Antony Blinken）和财政部长人选耶伦（Janet Yellen）前天（19日）分别在提名听证会上，阐述了拜登新政府的外交与经济政策立场，其中预示新政府将延续特朗普时期的强硬对华政策，包括在新疆人权问题上继续对中国的实施制裁。两人的言论再次引起中美关系可能进一步恶化的担忧。

但学者接受《联合早报》访问时提醒，提名听证会的内容“有实有虚”，不能全部当真。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江解释，听证会主要的目的是争取国会通过拜登的任命，听证会的陈述一定程度上要满足鹰派议员的要求，并不是全部都能被视为拜登政府下来的执政方针。

但李明江指出，其中还是有值得关注的内容，包括布林肯表明同意特朗普以更强硬的方式（tougher approach）对待中国。这凸显出拜登新外交团队一致的立场，也显示美国将继续与中国进行战略竞争，在一些领域打压中国一些领域，中美关系不可能回到奥巴马时代。

王义桅同样认为，拜登团队要员在听证会上对中国的强应态度，有可能是为了安抚特朗普支持者而作出的表态。但值得注意的是，布林肯和耶伦在新疆问题上同意前国务卿蓬佩奥提出的”种族灭绝论”，这意味着拜登团队有可能继续打“人权牌外交”，这对中国而言是较棘手的问题。

他说，美国把新疆问题和数据、隐私权保护、劳工权益保护牵扯在一块，可能破坏中欧投资协定的欧盟成员，对中国保护劳工权益的信任度。

南京大学国际关系研究院院长朱锋也认为，对华强硬是美国国内政治左中右的一致主张，拜登上台后不可能在中国政策上迅速做出重大转变。他认为，布林肯和耶伦的的谈话主要还是强调基调，并无太多实质性内容，“究竟什么是拜登的中国政策，现在还不能简单地下结论”。

