北京逾190万人已接种疫苗

截至1月19日，北京已完成重点人群第一剂冠病疫苗接种，累计接种人数超过190万人。1月22日起，重点人群开始接种第二剂，计划2月8日前完成。

据中新社报道，北京首批接种冠病疫苗的九类重点人群，年龄范围为18岁至59岁，主要涉及进口冷链物品检验检疫人员，口岸运输等相关人员，国际和国内交通运输从业人员，因公、因私出国工作和学习人员，面临较高境外疫情风险的边境口岸工作人员，医疗卫生人员，社区工作者，物流、养老相关工作人员等。

北京使用的冠病疫苗是全病毒灭活疫苗，推荐的免疫程序为接种两剂。为使受种人群达到最佳免疫效果，两剂疫苗接种时间间隔为21天到28天。如因个人原因需提前接种者，要至少间隔14天；需推迟接种者，建议间隔28天内完成接种。

相关部门官员说，随着疫苗附条件获批上市，以及疫苗产量的逐步提高，将会有更多的疫苗投入使用。通过有序开展接种，符合条件的民众都能实现“应接尽接”。

至于哪些人不适合接种，据介绍，不适合接种的人群包括孕妇、哺乳期妇女，正处在发热、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免疫紊乱的人群以及严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压、糖尿病并发症、恶性肿瘤患者等人员。不在18岁至59岁接种年龄段范围的人员，需等待进一步临床试验数据披露，明确是否后续能够接种。