华春莹：中美关系中的善良天使能战胜邪恶

中国外交部今天（21日）对美国新任总统拜登宣誓就职表示祝贺，强调中美两国关系能早日重回正轨的重要性，也向拜登政府释出善意，表明愿意为美国在抗击冠病疫情方面，继续提供力所能及的帮助和支持。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说：“过去一段时间特别不容易，我想经过那些非常困难和不平凡的时光之后，中美两国人民都值得拥有一个更加美好的未来。我们也希望拜登总统在国家治理当中能够取得成功。”

华春莹也抨击部分美国政治人物对华采取强硬态度：“美国的少数反华政客出于一己私利，撒了太多的谎，煽动了太多的仇恨和分裂，中国和美国人民都深受其害。中美两国以及国际社会的很多有识之士都期待着中美关系能够早日重回正轨，为携手解决当今世界面临的重大、紧迫的挑战作出应有的贡献。”

华春莹说，拜登提到美国有太多需要治愈，太多需要恢复，“我想对于中美关系也是如此。过去几年中，特朗普政府，特别是蓬佩奥在中美关系当中埋了太多的雷，需要排除；烧了太多的桥，需要重建；毁了太多的路，需要修复。我想中美双方都需要拿出勇气，展现智慧，彼此倾听、正视和相互尊重，我想这是中美两个大国应有的担当，也是国际社会的期待。”

华春莹最后说道：“只要下定决心，一切都有可能。我相信在双方的共同努力下，中美关系中善良的天使能够战胜邪恶的力量。”