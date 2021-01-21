中国强调制裁28名美国前要员是完全正当和必要的

中国今天（21日）强调，北京决定制裁28名前特朗普政府要员是“完全正当和必要”的，并警告“反华政客”必将为“疯狂行径付出代价”。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说，中国决定实施制裁，“是对这些人在涉华问题上严重侵犯中国主权、安全、发展利益的错误行径作出的回应”，充分展示了中国政府捍卫国家利益的坚定决心。

华春莹说：“必须强调，过去几年美国一些反华政客出于一己政治私利和对华偏见、仇恨，策划以及推动实施一系列疯狂行径，严重干涉中国内政，损害中国利益，伤害中国人民感情，也严重破坏了中美关系。中方已经多次指出，这些反华政客必将为其疯狂行径付出代价。”

华春莹也提到，中国希望美国新一届政府客观理性看待中国和中美关系，从两国人民福祉出发，与中方相向而行，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

中国今天凌晨在美国新任总统拜登宣誓就职后，立即宣布对包括离任国务卿蓬佩奥在内的28名前特朗普政府要员实施制裁。拜登政府官员随后回应，指中国的制裁举动“无效和消极（unproductive and cynical）”，像是在试图分化美国两党。

除了蓬佩奥，其他被制裁的特朗普政府要员包括刚刚卸任的白宫贸易顾问、国家贸易委员会主任纳瓦罗；白宫国家安全顾问奥布莱恩；国务院东亚和太平洋事务助理国务卿史达伟；白宫副国家安全顾问博明；卫生部长阿扎尔；国务院次卿克拉奇；美国常驻联合国代表克拉夫特等。

中国外交部文告说，受制裁者及其家属将被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意。