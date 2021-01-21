赖小民就死刑判决提出上诉被法院驳回

身陷贪污受贿丑闻的中国华融公司原董事长赖小民就死刑判决后提出上诉，但在今天（21日）被法庭驳回。

中国天津市高级人民法院在微博上宣布，天津市高级人民法院今天对赖小民受贿、贪污、重婚案二审公开宣判，裁定维持原判。

天津市第二中级人民法院本月5日展开一审宣判，认定赖小民受贿财物折合人民币共计17亿8800余万元（3亿6600万新元），贪污人民币2513万余元，赖小民有配偶而与他人长期以夫妻名义共同生活。法庭当时决定判处赖小民死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

赖小民在宣判后提出上诉。天津市高级人民法院在二审裁定中对一审认定的事实、证据予以确认，认为赖小民身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，利用职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，索取、非法收受他人财物，其行为构成受贿罪；赖小民利用职务上的便利，非法占有公共财物，其行为构成贪污罪；赖小民在婚姻关系存续期间，与他人以夫妻名义共同生活，其行为构成重婚罪。赖小民犯受贿罪、贪污罪、重婚罪，应数罪并罚。

法院认为，虽然赖小民具有重大立功表现，但综合其所犯受贿罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不足以对其从宽处罚。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，并提到审判程序合法。法院会报请最高人民法院核准死刑。

赖小民前年4月落马，随后被开除党籍和公职并被逮捕。中国最高人民检察院前年11月宣布，将赖小民案件移送检察机关审查起诉。2020年8月，赖小民被控受贿17亿8800余万元人民币，创下了1949年中华人民共和国成立以来，贪官受贿的最高纪录。