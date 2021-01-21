习近平三著作繁体版在港出版发行

中国国家主席习近平三部著作的中文繁体版出版研讨会昨天（20日）在香港举办。

据新华社报道，研讨会由联合出版（集团）有限公司主办。中央驻港联络办负责人和港澳文化界、出版界人士出席活动，并共同为新书揭幕。

三部著作分别为《之江新语》《习近平谈“一带一路”》《论坚持全面深化改革》。

报道称，《之江新语》是习近平在担任浙江省主要领导期间，在省域层面对中国特色社会主义、国家治理体系和治理能力的理论探索和实践创新。中文繁体版的出版，有助于“港澳地区和海外读者了解习近平新时代中国特色社会主义思想及其孕育、形成、发展的历史轨迹”。

《习近平谈“一带一路”》收入习近平在2013年9月至2018年7月内关于“一带一路”建设的重要文稿42篇，繁体版出版有助于“港澳地区读者更好理解和参与‘一带一路’建设”。

《论坚持全面深化改革》这部专题文集收入习近平论述坚持全面深化改革的重要文稿72篇。报道指，繁体版对于“引导港澳地区读者全面参与粤港澳大湾区建设”、“融入国家发展大局”具有重要指导意义。

中央驻港联络办副主任卢新宁说，三部著作系统反映了习近平新时代中国特色社会主义思想，“既具有强大的真理力量，又具有深厚的人格力量”。

她表示，希望港澳地区读者从中更好地感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、理论价值和实践意义，深度融入粤港澳大湾区建设和国家发展大局。

