广东出口规模继续居中国第一

中国海关总署广东分署20日公布，广东省去年进出口总体保持平稳，进出口规模占中国22%，继续居中国第一。亚细安超越香港成为广东第一大贸易伙伴。

据香港中通社报道，海关统计，去年广东进出口总值7.08万亿元（人民币，下同，1.45万亿新元），同比下降0.9%；其中，出口值4.35万亿元，增长0.2%，连续四年保持增长，出口规模再创历史新高。进口值2.73万亿元，下降2.6%。现贸易顺差达1.62万亿元，扩大5.3%。

广东贸易方式结构持续优化，一般贸易占比持续提升。2020年，广东一般贸易进出口值3.63万亿元，增长3.5%，保税物流进出口值增长6.4%，市场采购出口值增长23%。

广东民营企业对外贸带动作用突出，广东民营企业去年进出口值3.9万亿元，增长5.5%，占广东外贸比重提升3.3个百分点至55.1%，拉动广东外贸增长2.8个百分点。

亚细安成为广东第一大贸易伙伴，美国重回第三大贸易伙伴。广东去年对亚细安进出口1.09万亿元，增长6.5%，亚细安超越中国香港成为广东第一大贸易伙伴。广东对香港进出口1万亿元，下降8.8%，对美国、欧盟和中国台湾进出口分别增长4%、1%和7.9%。此外，对“一带一路”沿线国家进出口1.76万亿元，增长2.3%。

广东的防疫物资、“宅经济”商品出口大幅增长。2020年，广东出口防疫物资2278.8亿元，增长81.7%，其中含口罩在内的纺织品增长1倍，医药材及药品、医疗仪器及器械分别增长41.5%、35.8%。出口电脑及其零部件等增长9.2%。

另外，2020年，广东集成电路进口8838.2亿元，增长7%；天然气、煤、铁矿砂等资源类商品进口量分别增加29.5%、11.9%和8%；肉类、粮食等农产品进口量分别增加78.9%和44.1%。