中国去年未能达到贸易协议目标

在﻿疫情打乱一切且与特朗普政府关系日益紧张的一年里，中国未能实现其与美国2020年贸易协议目标。

据彭博社报道，在中、美“第一阶段”贸易协议中，中国承诺去年向美国购买价值1720亿美元（2275.68亿新元）的商品，记者根据中国海关总署的数据计算，截至去年12月底，中国已购买了其中的约58.1％。中国的制成品采购量达到目标购买额的60.4%，农产品进度为64.4%; 能源产品的进口进度落后，仅为39%。

月度数据显示中国远远落后于全年的采购承诺。最新数据显示，中国在12月加快了进口，特别是液化天然气和汽车，但这还不足以达到其目标。

根据去年1月签署的协议，中国同意在2017年基数上，于未来两年增加采购2000亿美元的产品和服务。随着该协议进入第二年，所有的目光都集中在乔·拜登总统治下的新政府，是否会尝试重新协商这笔协议。

前总统特朗普对价值3600亿美元的中国商品加征关税，但拜登上个月对《纽约时报》表示，他不会立即对这些关税采取任何行动 。即将上任的官员也暗示新政府将继续对中国采取强硬路线。拜登提名的财长人选珍妮特·耶伦誓言要对贸易“滥用”行为采取应对措施。

上述贸易协议对美国来说并非特朗普承诺的胜利。在对医疗产品和在家工作相关设备的需求推动下，美国去年对华贸易逆差增加到3170亿美元，一些经济学家的研究表明，中国产品关税上调后，为此买单的是美国企业和消费者，而非中国公司。