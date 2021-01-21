下午察：被中国制裁的美国前高官触碰过哪些“逆鳞”？

曾对中国挥舞关税和制裁大棒的特朗普昨晚离开白宫，美国正式进入拜登时代。中国给特朗普政府端上一场愤怒的送别会，官媒先是通过推特发文怼特朗普“走得好！”，外交部接着火速宣布对28名美国官员进行制裁，其中多数是特朗普手下干将。

早报网盘点十位被中国点名的对华鹰派，看看他们的言辞和行为触碰过中国政府的哪些逆鳞。



“史上最差国务卿”蓬佩奥

对华强硬的蓬佩奥在卸任前的最后一日，定性中国在新疆犯下“种族灭绝”和”反人类“罪。（路透社档案照）

对华强硬的蓬佩奥（Mike Pompeo）在卸任前的最后一日，定性中国在新疆犯下“种族灭绝”和”反人类“罪。这是首度有国家认定中国在新疆的作为是“种族清洗”，是目前各国对新疆问题的最强硬的表态。

此番定性使得中国外交部对其厌恶达到顶峰，发言人华春莹20日在记者会上将蓬配奥形容为“末日小丑和世纪笑话”，“史上最差国务卿”也频频出现在中国媒体对蓬配奥的评价中。

蓬佩奥去年7月还特地选在加利福尼亚州尼逊总统图书馆发表题为《共产中国与自由世界的未来》的强硬讲话，号召全球志同道合的国家和中国人民一起改变中国，并强调这是“我们这代人的任务”。

他指中国从政治、经济和军事等方面，对美国和整个自由世界构成威胁；又称中国在国内越来越威权，并且越来越敌视世界其他地方的自由。中国外交部发言华春莹斥责蓬佩奥想对中国“搞新的十字军东征”，形象地展现了“蚍蜉撼树”，呼吁全世界所有爱好和平的人站出来，阻止蓬佩奥给世界造成更大危害。

去年11月，蓬佩奥在接受美国媒体采访时语出惊人地说，“台湾一直不是中国的一部分”，被中国外交部发言人斥其“出于一己政治私利”“编造谎言”。

蓬佩奥任职期间也经常发言指责中共，在公开场合上总将“中共”和“中国”区分开来，香港01曾评论说，蓬配奥试图有意强调“党不同于国”，不认同中国的体制。

蓬佩奥也常把“中国病毒”挂嘴边，呼吁中国让全球专家访问位于武汉的病毒实验室，央视《新闻联播》曾连续几天讨伐他，批他是“人类公敌”。

“对华关税的贸易斗士”纳瓦罗

特朗普团队中坚定支持关税政策的纳瓦罗。（路透社档案照）

纳瓦罗（Peter Navarro）出任白宫贸易顾问前，是知名对华鹰派学者和经济学家，曾撰写出版《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）和《致命中国》（Death by China）等书，形成有别于主流经济学派的中美关系理论。他在《致命中国》中批评中国通过操控货币和大幅补贴，向美国市场倾销商品，冲垮美国的制造业和中产阶级等。

纳瓦罗担任白宫贸易顾问后，成为特朗普团队中支持动用关税对中国施压的坚定派，推动美国政府对中国商品征加关税。《纽约时报》2019年12月将其形容为“对华关税背后的贸易斗士”。

冠病疫情去年1月在中国暴发后，纳瓦罗警告疫情或演变为全面的大流行，主张限制中美航班。该建议不久便被采纳，在世界卫生组织刚宣布疫情为突发公共卫生事件，但不建议停航时，美国就颁布了中国航班禁入美国的行政令。

美国前国家安全顾问奥布莱恩

奥布莱恩去年11月17日在白宫接受媒体访问。（路透社）

奥布莱恩（Robert C. O'Brien）2019年9月上任，是特朗普任内第四位国家安全顾问。他去年3月批评中国政府隐瞒疫情，耽误了时间，否则美国疾控中心团队和世卫组织可赶赴现场，有助于中国和全球遏制疫情。

去年10月22日，他批评中国的意识形态议程正走向全球，“对民主理念构成了威胁”。中国外交部发言人赵立坚称其以美国之心度中国之腹，充斥着强烈意识形态偏见和冷战思维。

奥布莱恩去年11月接连访问和南中国海有主权争端的越南和菲律宾，寻求扩大国际社会对中国海事扩张的抵抗。据美国之音报道，奥布莱恩在出访时表示，美国支持越菲两国在南中国海保护自己的主权，并将努力保持印太地区的自由和开放。

美国前助理国务卿史达伟

史达伟2019年11月6日在韩国首尔回答记者的问题。（路透社）

史达伟（David Stilwell）曾负责美国在东亚和太平洋的事务。2019年12月中美关系因贸易战陷入僵局时，他曾发表演说，批评中国在过去20年里在内政和外交领域开倒车。

他在台海和南中国海等问题上也多次批评中国，比如去年9月17日，他在美国参议院听证会上指中国“特别恶劣”，在中印边境冲突，南中国海、台海和中日争议水域存在挑衅行为。他还批评中国不是一个负责任的全球大国所，“而是目无法纪的霸凌”。中国外交部发言人汪文斌严词回击，要美国在指责别人之前，先反躬自省。

去年10月，史达伟在一次演讲中攻击中国共产党及其统战工作，汪文斌以“彻头彻尾的政治谎言”反击。

美国前总统国家安全事务副助理博明

博明（Matthew Pottinger）在1998年至2005年曾担任路透社与《华尔街日报》驻华记者。据BBC新闻报道，博明被认为是白宫中少有的中国专家，推动了特朗普政府多项对华鹰派政策。

他在去年五四运动101周年纪念日时，首次以美国的政策制定者的身份，以流利中文在白宫发表演讲称，现在的“五四”继承人是有公民意识的中国公民，冠病吹哨人李文亮也是如此。华春莹批评博明自以为很了解中国，但其实不懂五四精神，因为他对中国抱有强烈偏见。

博明今年1月4日提及冠病起源，称其相信病毒是中国实验室泄漏的，此番言论受到中国外交部发言人的批评和反对。

美国前卫生与公众服务部部长阿扎尔

阿扎尔（Alex Michael Azar II）去年8月9日访问台湾并和台湾总统蔡英文会面，成为美国通过《台湾旅行法》（Taiwan Travel Act）之后，第一位访问台湾的美国部长级官员。阿扎尔访台引起北京强烈不满，解放军军机当日飞越台湾海峡中线。

阿扎尔去年8月访台时向台湾前总统李登辉献花。（路透社）

促进美国与台湾之间高层级交流的《台湾旅行法》2018年由特朗普亲自签署生效，规定美国所有层级的官员均可访台，与台湾官员会面。这被台湾方面认为是自1979年的《台湾关系法》以来，双方在外交上的实质突破。

阿扎尔在台湾大学发表演讲时说，中国共产党本有机会向世界示警并共同抗疫，但选择不这样做，并指中国未履行《国际卫生条例》规定的义务，违背全球卫生所需的合作精神。

赵立坚反批阿扎尔“政治作秀”，敦促美国集中精力救美国民众的命，并警告美国“一些人切勿心存幻想和侥幸，玩火者必自焚”。

美国前副国务卿克拉奇

继阿扎尔之后，克拉奇（Keith J. Krach）紧接着在去年9月17日至19日访问台湾，成为台美断交41年以来访台层级最高的美国国务院官员。

对于台美之间的互动，中国大陆9月18日宣布解放军东部战区开始在台海附近举行“组织实战化演练”。汪文斌当时指克拉奇访台，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，助长台独分裂势力嚣张气焰，破坏中美关系和台海和平稳定。

据澎湃新闻报道，克拉奇今年1月13日还发推特说，蓬佩奥宣布放开自我设置的美政府与台湾交往限制，是给予台湾“自由国家”地位，引起中国强烈谴责。

美国前美驻联合国代表克拉夫特

克拉夫特（Kelly Craft）1月14日在取消访台计划后与台湾总统蔡英文举行视频通话。赵立坚当天指克拉夫特严重干涉内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方在台湾问题上的政治承诺。

克拉夫特在任期结束之前再发声挺台，在个人推特写道：“现在是世界各国团结对抗中国（大陆）排挤并孤立台湾的时候了。”她并呼吁，联合国所有会员国应该正视台湾参与国际组织的益处。

美国前总统国家安全事务助理博尔顿

博尔顿（John Bolton）效力美国多届政府，在里根、老布什和小布什时期就担任政府要职，在2018年3月23日被特朗普指派为国家安全事务助理。

2019年8月，博尔顿指中国企图通过“一带一路”以及各类具有吸引力的投资进行全球经济扩张，还称将向美国的朋友和伙伴警示中国投资带来的风险。时任中国外交部发言人耿爽反指博尔顿抹黑“一带一路”合作、挑拨他国关系。

相对于特朗普，他对中国，朝鲜、伊朗等美国宿敌的态度更为强硬。和特朗普逐渐产生嫌隙后，于2019年9月10日离职。博尔顿2020年6月出版《事发之室：白宫回忆录》，提出对特朗普的惊人指控，声称后者为了连任寻求中国领导人帮助，还叙述了一系列特朗普颠覆美国立场的涉华议题，包括新疆问题、关税和香港问题。

美国前白宫首席战略师班农

班农 (Steve Bannon）是特朗普2016年大选的战略顾问。特朗普胜选后，班农进入白宫继续担任首席战略顾问。

班农对华强硬色彩浓烈。他曾发文称，“中国已成为美国最大敌人”，“要将对华‘经济战争’进行到底”，又指中共的目标是让中国成为“全球霸主”，世界已经分裂成“一半是奴隶，一半是自由人”，而中国正走向与“自由美国”相反的方向。

新华社曾在2019年发社评，质疑班农不仅激进，甚至已经有点疯疯癫癫，痴迷于一些咬牙切齿的对美国“危在旦夕”的臆想。

班农去年被控为修建美国与墨西哥边境围墙筹款过程中涉及欺诈行为，他在特朗普任上最后一天获特赦。