拜登上任首日谈及曾与习近平交谈内容

美国新任总统拜登在上任首日谈及他曾经与中国国家主席习近平的一次交谈，并多次向他的团队强调与每个人接触时尊重对方的重要性。

综合美国消费者新闻与商业频道（CNBC）和香港《南华早报》报道，拜登前天（20日）为由他任命的近1000人举行宣誓仪式时说：“很久以前，我与习近平会面时，我被问了一个问题。我和他在青藏高原。”他说，“习近平在私人晚宴上问我，我和他，我们每个人都有口译员。他说，您能为我解释一下什么是美国吗，我说可以，而且我是真的（解释）。”

拜登接着提到：“我说，我可以用一个词来形容，一个词：可能性（possibilities）。与世界其他国家不一样的是，我们相信，只要我们下定决心，一切皆有可能。”

报道称，拜登可能说的是他2011年以美国副总统的身份，与时任总统奥巴马展开的访华之行，而习近平当时是中国国家副主席。

报道也提到，拜登并未将两人的交谈与任何悬而未决的双边问题联系起来。拜登在长达10分钟的讲话中，并没有提到其他国家或领导人。

在拜登1月20日就职后，中国外交部新闻发言人昨天也对中美关系释放正面积极信号，发言人华春莹在发布会上说：“只要我们有决心，一切皆有可能。我相信在双方的共同努力下，中美关系中‘善良的天使’能够战胜邪恶的力量。”