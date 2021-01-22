央视、中纪委评“掌掴书记”被免职：警醒霸王官

央视新闻和中纪委就“掌掴书记”被免职接连发表评论指出，党员干部要时刻牢记权力是人民赋予的，要牢固树立正确权力观，耍官威、作风霸道，这种作风和行为不能容许。

综合微信公号“济源日报”、央视网和中央纪委国家监委网站消息，央视评论指出，扇人一巴掌，最终扇掉了自己的乌纱帽，这是对所有曾经或者试图耍特权、摆官威的领导干部是一次当头棒喝，因“德不配位，必有灾殃”。

评论还说，如果平日对待老百姓和同事们颐指气使、飞扬跋扈、态度粗鄙，终究有一天会原形毕露、自食其果。

评论还强调，霸王官的做派与党（中共）的宗旨格格不入。党员干部要时刻牢记权力是人民赋予的，要牢固树立正确权力观，切不可任性而为，应当自觉敬畏人民、敬畏组织、敬畏法纪。如果谁抖威风、鼻孔高高朝上，谁就背离了人民群众。

中纪委则指出，掌掴下属绝不符合一个领导干部该有的形象，不仅缺乏对下属最基本的人格尊重，在个人道德修养上存在严重问题，更反映出耍官威、作风霸道，这种作风和行为是不能容许的。

评论还警示领导干部要以此为戒，无论职务高低，无论在什么场合，都必须敬畏纪法，严格约束自己的言行，并敦促各级党组织和纪检监察机关要加强对“一把手”的监督，从严治吏，督促党员干部。

济源市昨天宣布了河南省委免职张战伟的决定，其职务将由河南省扶贫开发办公室主任、党组书记史秉锐接任。

现年58岁的张战伟是河南伊川人，研究生学历，法学硕士，1985年5月加入中国共产党，1985年7月参加工作。他曾任河南省纪委常委、河南省委巡视工作办公室主任（正厅级）等职，2016年8月起任济源市委书记（正市厅级）。

同龄的史秉锐是黑龙江五常人，1984年12月加入中国共产党，1982年8月参加工作，大学学历。他曾任河南省洛阳市委常委、农工委书记，洛阳市城乡一体化示范区管委会主任（正市厅级）、党工委副书记，2017年6月任河南省扶贫开发办公室主任、党组书记。

济源市政府秘书长翟伟栋的妻子尚小娟于上周六（16日）发布一篇《市委书记掌掴政府秘书长——实名公开举报河南济源市委书记张战伟》的网络文章。

文章控诉张战伟在济源市政府机关餐厅呵斥在此吃饭的翟伟栋，翟伟栋试图解释，却被张战伟“狠狠地打了他一记响亮的耳光”。

