郑爽作品停播图书下架

北京广播电视台昨天声明称已经解除和演员郑爽的一切合作，且不会再播出任何有关郑爽的作品。该台还强调坚决抵制无视法律、私德有亏、违背社会公德的失格艺人。​​​

根据澎湃新闻报道，这是郑爽陷入“代孕弃养”风波以来又一机构的公开表态。稍早前，中国国家广播电视总局主管重点刊物《广电时评》杂志在其微信公众号点名郑爽，称代孕不是私事，与法不合，有违社会主义公德。这样的演员，私德有亏，其本人在广播电视和网络视听上的社会公德示范作用不会积极正面。“我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台，一如既往，坚决为广大人民群众提供健康向上荧屏声频。”

另据红星新闻报道，网上昨天流传一份新星出版社发给全国各书店以及经销商的下架函。下架函明确，《郑爽的书》需做下架处理，请各方协助安排在1月31日前完成图书下架工作。红星新闻记者向新星出版社求证，得知这份下架函确实由他们发出。

官网资料显示，新星出版社由国家外文出版发行事业局主管主办，是中国国际出版集团的成员。《郑爽的书》相关推荐内容为，“从出生谈到现在，从咫尺看向未来”。

更早前，华鼎奖组委会决定，撤销郑爽“第19届华鼎奖中国近现代题材电视剧最佳女演员”、“第13届华鼎奖全国观众最喜爱十佳电视明星”荣誉称号。

华鼎奖组委会负责人表示：“代孕弃养事件的曝光，让郑爽的人设瞬间崩塌，这是她咎由自取，更与当初我们授予荣誉的初衷背道而驰。所有人都为曝光的代孕弃养行为而感到震惊。践踏公民权益、败坏人伦道德是对我们所珍惜的一切的挑战。这绝不能容忍。”

另外在商业领域，已有多个中外品牌方发公告，称与郑爽终止合作。