欧洲议会促释放香港民主人士

欧洲议会通过决议谴责北京打压香港民主派，敦促港府立即无条件释放涉嫌违反《香港国安法》而被捕的人士，并要求欧盟对中国与香港相关人员实施制裁。中国驻欧盟使团批评，欧洲议会部分议员混淆是非，颠倒黑白，推动通过所谓决议，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方强烈谴责和坚决反对。

根据《星岛日报》报道，决议敦促港府立即无条件释放年初被捕的民主派人士、所有因涉违《香港国安法》中“颠覆国家政权罪”而被拘留的人士，以及所有因政治动机而被捕的和平示威者、社运人士及反对派成员，包括前香港众志秘书长黄之锋、主席林朗彦和成员周庭等。

决议还提到，欧洲议会对欧中投资协定谈判，未有用作维护香港高度自治与香港基本权利自由的工具，表示遗憾，认为欧盟急于达成协议，而不是对中国持续严重侵犯人权的行为采取具体行动，可能损害欧盟捍卫人权的声誉，欧洲议会将仔细审议欧中投资协定，并在表决时考虑中国的人权状况。

中国驻欧盟使团发言人指，中国政府治理香港的依据，是中华人民共和国宪法和香港特区基本法，不是《中英联合声明》，任何国家和组织无权借《中英联合声明》干预香港事务，而《香港国安法》规管的是严重危害国家安全的犯罪行为，弥补了香港维护国家安全的法律漏洞，是完善一国两制体系的重大举措，中国和香港特区有关部门依法打击违法犯罪行为，天经地义，无可置疑，不容抹黑。

