中国向巴基斯坦提供疫苗援助

中国国务委员兼外长王毅昨天承诺，中国政府已决定向巴方提供疫苗援助，并积极协调中国企业加快向巴方出口疫苗。

根据中新网报道，王毅应约同巴基斯坦外长库雷希通电话时表示，中巴友好历经考验，已成为双方最宝贵的战略资产。当前世界百年变局和世纪疫情相互交织，但无论世界局势如何变化，中巴友好合作都将坚定前行。

王毅说，今年是中巴建交70周年，双方要推动中巴全天候战略合作伙伴迈上新台阶。中巴经济走廊建设是构建更加紧密的中巴命运共同体的重要抓手，已步入高质量发展新阶段。中方支持尽早举行走廊联委会第十次会议，为中巴务实合作注入新动力。

王毅指出，抗击疫情是国际社会当务之急。中国国家主席习近平多次表示，中国疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。中国不仅做出承诺，更采取切实行动履行承诺，尤其是向发展中国家提供帮助和支持。中国政府已决定向巴方提供疫苗援助，并积极协调中国企业加快向巴方出口疫苗。

库雷疫苗援助表示感谢，并说巴方已批准中国国药集团疫苗紧急使用授权，将积极考虑批准其他中国疫苗市场准入。

根据美国之音报道，库雷希透露巴基斯坦将在本月31日之前免费得到中国国药集团(Sinopharm)的50万剂冠病病毒疫苗。库雷希还说，王毅保证在2月底前再向巴基斯坦提供110万剂国药集团的疫苗，以满足额外急需。

另据新华社报道，王毅同天还与乌克兰外长库列巴通电话，赞赏乌方一贯坚持一个中国原则，中方愿继续为乌方抗疫提供力所能及的帮助。

王毅说，中国政府对乌政策保持稳定性，中方尊重乌克兰人民自主选择的发展道路，愿以中乌建立战略伙伴关系10周年为契机，加强政治互信，深化互利合作，推动双边关系健康稳定发展。

王毅表示，中国一贯反对将疫情政治化，也反对把疫苗政治化。中方赞赏乌领导人在这一问题上采取客观公正立场，愿采取切实行动，履行把疫苗作为国际公共产品的承诺。

报道称，库列巴强调，一个中国政策是乌克兰要坚持的根本原则，他也感谢中国对乌克兰提供抗疫援助，高度评价中国取得的抗疫成就，并表示期待进口中国企业生产的疫苗，希望中国政府提供必要便利。

