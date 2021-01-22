香港紫荆党创党主席：招25万党员不难

香港紫荆党创党主席李山说，去年3月成立的紫荆党已出现首批党员，共13人，并认为紫荆党要招募25万名党员并不难。

据香港《明报》今天（22日）报道，同时担任全国政协委员的李山在接受《亚洲周刊》访问时说，不少首批党员是“海归者”，包括卓悦控股主席陈健文、中播控股主席黄秋智。

对于有消息称紫荆党计划招募25万名党员，李山回应时说，紫荆党党员人数目前不到百人，但不认为难达到25万的目标。他说，逐一见面，邀请其他人加入紫荆党需要一些时间，过程漫长，“但建个网站，把党的纲领放上网，凡认同纲领的，就填个表成为党员，党员队伍就可以迅速壮大”。

建制派政党自由党立法会议员钟国斌则说，自由党也会将政纲理念上载至网站，不时有人询问详情，但人数不多，并认为借此大规模招募党员有困难。

李山提到，具有社会影响力的人士也有意加入，包括中国大陆民众、海归者甚至是外国人，强调“共建香港，无问东西”的党宣言指除国家和香港的利益，紫荆党并无特殊利益。

至于紫荆党的政党定位，李山说，党内有熟悉金融、科技和教育的人才，紫荆党想成为智库，向政府或特首候选人提出政治建议；并建立“人才库”，向特区政府推举管治人才。李山说，紫荆党没有收到来自中国中央政府或中联办的反对意见，但当局也无在公开场合表达支持。

李山被问到，如何看待香港的七一游行、“和理非”等。李山回应时说，紫荆党内暂时没有讨论，但面对参与反修例示威的年轻人，他感叹社会两极分化，“同情他们没有住房、工作，看不到未来、前途，他们走上街头宣泄不满”。