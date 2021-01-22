中国去年集成电路布图设计申请和发证均同比增逾七成

中国国家知识产权局新闻发言人、专利局副局长兼局办公室主任胡文辉今天介绍说，中国去年集成电路布图设计登记申请14375件，同比增长72.8%；发证11727件，同比增长77.3%。

根据澎湃新闻报道，据中国半导体行业协会统计报道，2020年前三季度中国集成电路产业销售收入为5905.8亿元（人民币，下同，1208.83亿新元），同比增长16.9%，其中，集成电路设计业销售收入为2634.2亿元，同比增长24.1%。

胡文辉在中国国家知识产权局2021年一季度例行新闻发布会上介绍称，从总量上来看，中国去年发明专利授权53.0万件。截至去年底，中国国内（不含港澳台）发明专利有效量221.3万件。每万人口发明专利拥有量达到15.8件，超额完成中国“十三五”规划预期的12件目标。

此外，去年国家知识产权局受理PCT（《专利合作条约》，Patent Cooperation Treaty）国际专利申请7.2万件，其中国内申请人提交6.7万件。

胡文辉还表示，中国企业海外知识产权布局能力进一步增强。国家知识产权局去年受理国内申请人提交的PCT国际专利申请同比增长17.9%；收到国内申请人提交的马德里商标国际注册申请同比增长16.1%。

相关统计数据显示，去年1月至11月，中国知识产权使用费出口额为74.7亿美元，同比增长24.2%。

