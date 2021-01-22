上海领跑去年中国人均消费榜

2020年中国31省份居民人均消费支出数据公布，上海以42536元（人民币，下同，8707新元）成“最能花”城市；北京紧随其后，人均消费支出38903元。从支出方向看，食品烟酒消费占人均消费支出比重大；教育文化娱乐消费降最猛。

据中新经纬报道，2020年，中国全国居民人均消费支出21210元，比上年名义下降1.6%，扣除价格因素，实际下降4.0%。

居民消费支出包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品及服务八大类。

中国国家统计局住户调查办公室主任方晓丹称，2020年，基本民生支出继续保持稳定增长，居民人均商品性消费支出12173元，增长4.3%。受居家时间增多影响，全国居民人均食品烟酒支出和人均居住支出分别增长5.1%和3.2%。

2020年，中国全国居民人均食品烟酒消费支出6397元，增长5.1%，占人均消费支出比重最大，为30.2%，该领域消费支出也是同比增长最快的；其次是居住，2020年人均居住消费支出5215元，增长3.2%，占人均消费支出比重24.6%；教育文化娱乐消费支出同比降最多，降幅达19.1%。

18日，中国国家统计局局长宁吉喆在2020年国民经济运行情况新闻发布会上指出，从总量看，2020年尽管受到新冠肺炎疫情的冲击，但最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%，高于资本形成总额11.2个百分点，为近年来较高水平，消费仍然是经济稳定运行的压舱石。