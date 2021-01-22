澳门新增一起输入病例 打断200多日零确诊

澳门昨天（21日）深夜确诊一起冠病输入病例，成为澳门第47起病例，打断连续200多日的零确诊。

据《信报》报道，患者是一名43岁澳门居民，本月19日由迪拜出发，20日经新加坡到日本，21日乘坐澳门航空由东京出发，晚上9时许抵达澳门。

澳门新型冠状病毒应变协调中心指出，她在到达澳门机场后进行的两次快速新冠病毒核酸测试都呈阳性，属无症状病例，已经送往仁伯爵综合医院隔离治疗。

原本10名与该女士在机上连坐的密切接触者最后确定为八人，现正在高顶公共卫生临床中心接受医学观察，较早前送往高顶公共卫生临床中心的另外两名人士，已转送鹭环一间酒店，与在昨晚先后抵达澳门的两班航机上的其他98人，接受21天隔离医学观察，期间最少接受四次核酸检测，有阴性报告后再进行七天自我健康管理。

当局之前指出，因今次在航班抵达前已经进行闭环管理，同时会采取措施防止社区传播，相信毋须启动与内地往来的熔断机制。但会在早上举行记者会，公布最新疫情和各项防控措施。

昨晚抵达澳门的两个航班是当局接载澳门居民由外国返澳门的安排，两个航班共有109人，分别由英国或葡萄牙等10多个国家出发，转至东京后再乘坐澳航两个航班，于昨晚近8时和9时半先后抵达澳门。