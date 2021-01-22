中国去年破获毒品犯罪案6.4万起

中国国家禁毒委副主任、公安部副部长杜航伟今天（21日）透露，2020年，中国各地区各部门破获毒品犯罪案件6.4万起，抓获嫌疑人9.2万名，缴获毒品55.4吨，有效遏制了境外毒品大规模走私入境，有效防范了疫情防控常态化条件下毒品问题反弹，有效巩固了毒品治理成效。

据中新社报道，中国国家禁毒委员会21日召开“净边2021”专项行动部署视频会议。杜航伟在会议上强调，当前中国禁毒斗争稳中有进、毒品形势持续向好，毒品主要来自境外、绝大多数来自缅北是中国现阶段毒情的主要特征。各地区各部门要紧抓“金三角”这个中国毒品问题的总根源，紧紧抓住缅北这个左右中国禁毒形势的主要矛盾，进一步把工作重心聚焦到西南方向上来，以云南为主战场，集全国之力，共同打赢“净边”专项行动这场硬仗，努力实现中国禁毒斗争形势根本好转。

杜航伟要求，要紧盯重点人员，深入排查外流入滇的涉毒高危人员，常态化推进“拔钉追逃”。要紧盯制毒物品，坚持查缉毒品和制毒物品并举，防控制毒物品外流。要深化正面查缉，最大限度把毒品堵在境外、查在云南省内，全方位防控缅北毒品入境内流。要深化集群打零，全面清剿吸贩毒团伙网络，切断毒品中转集散分销渠道。要深化云上打击，统筹“净边”和“清网”同步发力，着力打击整治网上涉毒活动。