戴琪萧美琴入选彭博值得关注的最重要人物

彭博社今天（22日）公布了今年值得关注的八位最重要人物，上榜的包括获美国新任总统拜登提名出任贸易代表的戴琪，以及台北驻美代表萧美琴。

彭博社报道，现年46岁的戴琪曾担任美国众议院筹款委员会首席贸易顾问，并说前特朗普政府和众议院议长佩洛西之前就修订后的北美自由贸易协定进行谈判，而戴琪是谈判中的关键人物。

报道称，戴琪以民主党进步派形象著称，并因具备寻找共同点的能力，而获得民主共和两党成员的尊重。

戴琪一旦确定出任美国贸易代表，彭博社认为，她肯定在是否取消特朗普政府早前征收的数十亿美元关税问题上，面临来自不同利益相关者的压力。戴琪需要获得参议院的批准，才能担任贸易代表。

报道称，会说一口流利华语的戴琪上任后最先可能处理的事项包括，执行美中首阶段贸易协议，并可能就这项协议重新展开谈判。其他事项还包括，制定世界贸易组织重整方向，解决美国与欧盟之间的多个贸易争端。

至于萧美琴，彭博社提到，萧美琴去年夏天抵达华盛顿不久后在短时间时安排多项活动，包括撰写文章、接受访问，而“非常亲台的特朗普政府”提升美台非正式关系。

报道称，萧美琴也与获提名出任美国国务卿的布林肯通电话，以增进与拜登阵营的关系。彭博社认为，台湾尝试继续获得白宫的有力支持，而萧美琴将在这一方面扮演关键性角色。

其他上榜人物包括美国参议员穆尔科斯基（Lisa Murkowski）、竞逐秘鲁总统宝座的福赛斯（George Forsyth）、美国地方法院法官杰克逊（Ketanji Brown Jackson）、俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）、以色列新希望（New Hope）党领袖萨尔（Gideon Sa'ar），以及获拜登提名出任掌管美国国家环境保护局的里根（Michael Regan）。