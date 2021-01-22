黎智英代表律师邓乐勤离港　学者：或因案件胜算不高

经常代表黎智英的资深大律师邓乐勤（Peter Duncan）据传已于本月初离开香港，不会参与2月1日终审法院有关黎智英保释的审讯。有学者认为，邓乐勤可能是认为黎智英所涉案件胜算不高，因而放弃代表黎智英打官司。

据香港东网报道，这一情况犹如黎智英“临阵断臂”，并同时透露，此后代表黎智英出席终审法院审讯的将是资深大律师黄继明和黄佩琪。

黎智英曾于2017年涉嫌刑事恐吓一名男记者，连同被控欺诈罪以及后被加控违反香港国安法中“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪，这三案均由邓乐勤担任法律代表。

东网通过电子邮件联系邓乐勤本人确认，他已于1月1日放假离港，目前正在新西兰，不过他否认了自己退休的消息，并表示将在今年稍后一点的时间段返回香港。

据公开资料显示，邓乐勤现年73岁，在新西兰接受法律教育，于1992年在香港获颁大律师资格。2004年4月7日，他获时任香港终审法院首席法官李国能委任，成为资深大律师。

对于此事，香港理工大学专业及持续教育学院讲师陈伟强的分析认为，黎智英此次缺少了代表其打官司多年的资深大律师，反映出邓乐勤认为案件胜算不高，没有十足把握，所以决定放弃代表黎智英。

而时事评论员陈云生则表示，因被控欺诈及违反香港国安法等案件并非是普通官司，黎智英失去一位资深大律师的帮助，难免令人有所猜想。不过，陈云生还认为，此事对于案件的判决和量刑影响不大。

当前官司缠身的黎智英，在被控欺诈罪后又被加控违反香港国安法中“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪，他此前在两案中均被拒保释。但在还押20天后，黎智英于去年12月23日获香港高等法院法官李运腾批准以现金1000万港元（约170万新元）及多项保释条件外出。

香港律政司就该决定于去年12月31日向终审法院提出上诉，终审法院认为议题涉及重大公众利益，具有可争议之处，决定批准律政司的上诉许可，并排期于2月1日审理，期间黎智英须还押。

据悉届时代表黎智英出席终审法院有关保释上诉的将是资深大律师黄继明和黄佩琪。

公开资料显示，专攻刑事法的黄佩琪，曾是英国御用大律师大卫·佩里（David Perry）的副手，属于控方律师团队成员。