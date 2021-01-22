中国驻英大使刘晓明证实将离任

中国驻英大使刘晓明周三（1月20日）证实将离任。英国《卫报》去年底曾报道刘晓明将由外交部副部长郑泽光接任，但中国官方尚未公布继任人选。

据中国驻英大使馆官网20日的消息，刘晓明当天出席英中贸易协会举办的线上告别座谈会时，证实自己将离任。

65岁的刘晓明表示，他出任驻英大使11年，除了是自己驻外最长的一次，也成为中国历史上任期最长的驻外大使。

刘晓明在活动中回顾自己任内的成就，包括共同见证和推动中英互利合作引领新方向、推动中英贸易投资迈向新高度，以及推动中英金融和“一带一路”合作取得新突破。

刘晓明指出，2015年中国国家主席习近平对英国进行“超级国事访问”，开启了中英关系“黄金时代”，指明了中英关系和务实合作大方向。

此外，他也指出11年前中英之间“基本没有标志性的合作大项目”，但如今欣克利角C核电站、皇家阿尔伯特码头等多个中国在英投资旗舰项目正稳步推进。

刘晓明提到，中英积极推进在金融方面合作，“沪伦通”正式开通，多家中资企业在伦交所上市，开创中国与境外资本市场互联互通先河；伦敦也成为世界第一大人民币离岸交易中心和第二大人民币离岸清算中心。

他也透露自己对中英关系未来发展的三点期许，呼吁要胸怀大局，互尊互信、把握大势，坚定信心，以及抓住机遇，深化合作。

英国《卫报》网站去年12月底披露刘晓明将离任的消息，也提到在他任内，中英两国关系曾于2015年达到高点，但此后开始走下坡。

报道并提到，即将接任驻英大使的郑泽光是美国问题专家，1986年进入中国外交部工作，1990年起专注研究美国问题；2005至2008年出任驻美国公使，2015年起担任外交部副部长。

据中国驻英大使馆官网消息，英中贸易协会（China-British Business Council）是由英国政府和工商业界共同支持的非营利性对华经贸促进机构，现有会员单位约900家。