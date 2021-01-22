美学者回应拜登幕僚台湾课题说法：官员说的才算数

美国新任总统拜登的核心幕僚艾利森，拜登不会承认台湾独立。美国的中国问题专家葛来仪对此认为，要了解拜登对台政策，建议关注权威政府发言人与官员的说法。

艾利森（Graham Allison）在拜登就职前，接受台湾无线卫星电视台（TVBS）的访问，提到美台双方持续深化关系是好事，但两岸未来的发展应该以两岸人民为最大福祉，在不与北京交恶的前提下，“一个中国”这个理念是毫无异议的。

华盛顿智库美国战略与国际研究中心中国力量项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）在答复台湾中央社的询问时，“间接驳斥”艾利森发言的代表性。她说，要了解拜登的对台政策，应关注权威发言人与政府官员的谈话。

对于台北驻美代表萧美琴受邀参加拜登就职典礼，葛来仪认为，萧美琴正式获邀显示美国重视与台湾的伙伴关系，并寻求持续强化双边关系。

在前美国总统特朗普时代担任国防部印太助理部长的薛瑞福（Randall Schriver）告诉中央社，特朗普政府并未从根本改变美国的“一中政策”，在这样的情况下，特朗普政府决定取消美国官方与台湾交往的限制，对拜登政府而言是个帮助，不是有些美国媒体所谓的“诡雷”。

薛瑞福强调，刚卸任的特朗普政府并未承认有个叫台湾的“独立国家”，但“中华民国台湾”存在并且在全球有正式邦交国“是个事实”。他声称，新疆、香港和南中国海课题也是“客观的现实情况”，特朗普政府让美国许多政策“更符合客观现实立场，应当为此得到肯定”。