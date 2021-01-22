台学者：拜登政府不会把台湾推到前台

台湾学者何思因认为，拜登政府不会像特朗普政府，把台湾推到前台，而是“放在炉灶里慢慢炖”，而他认为这对台湾是好的，美国与中国大陆之间的关系与两岸关系能获得改善。

据台湾《联合报》报道，在淡江大学战略所担任教授的何思因今天（22日）在“国家政策研究基金会”举办的“美国两岸政策的变与不变”记者会上说，获美国总统拜登提名出任国务卿的布林肯在过去任职国安会时，美国政府由奥巴马领导，而布林肯在任命听证会上的发言，完全是奥巴马时期的作为。

何思因提到，布林肯说要帮助台湾加入不是以国家为会员的组织，会坚定承诺，但还是一法三公报，即中美三个联合公报与美国《台湾关系法》。

布林肯在奥巴马时期曾担任美国副国务卿和副国家安全顾问。他在周二（19日）举行的提名听证会上说，“对台承诺是我们非常坚定信守的事”，并认为前总统特朗普对华采取强硬立场是“正确的”，但不完全认同特朗普的所有手段。

同样出席记者会的“国家安全组”召集人林郁方说，很多人认为拜登会先处理内政，外交事务延后，但他不这么认为，因为现在是个高度依赖的社会，每个地区的内政和外交是息息相关的，大家都不能闭门自己过日子，美国在世界上有很多重要利益要保护，做为世界超级强权，需要处理很多国际问题，例如阿富汗撤军、美国和中国大陆之间严重的经贸对峙等，美国都无法坐视不管，不同于特朗普，拜登会重回多边主义。

国安会前咨询委员邱坤玄说，拜登将回到美国传统的“一个中国政策”，不会在台湾主权问题上采取立场，同时在两岸保持战略模糊的立场，吓阻中国大陆对台动武，同时表明不支持台湾独立，但支持台湾扩大国际活动空间，加入不以“国家主权”为单位的国际组织，而他认为拜登上台后的首要任务是恢复美国建立与捍卫的秩序（order），拜登上台后将优先处理内政。

台湾大学国企系教授卢信昌则在记者会上说，台湾和美国对于整个投资贸易谈判架构都还没有谈妥，双边应该是实务面处理，而非彻底落实协议，拜登之前说不急着签署任何自贸协议，根据这两天观察，《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）绝对不会是拜登政府的优先项目。