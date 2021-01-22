湖南发生医患纠纷 村医九岁儿遭患者连刺50多刀

湖南娄底市娄星区蛇形山镇嘉谟村17日发生一起惨案，该村医生未成年儿子朱某涵，被同村男子康某连刺50多刀。目前，朱某涵仍在医院接受救治，犯罪嫌疑人康某永已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

据《楚天都市报》报道，受害人母亲周某微信聊天截图信息显示，朱某涵今年9岁，1月17日早上8点多，朱某涵在给母亲送早餐途中，被同村男子康某用石头砸晕后，用水果刀连刺50多刀。

事发后，朱某涵第一时间被送到了娄底市中心医院抢救。

根据医院给朱某涵父母下的病危通知书显示，朱某涵被诊断为“失血性休克、创伤性心脏破裂、小肠穿孔、右肾裂伤、全身多处软组织及皮肤裂伤等，目前病危，病情时可能恶化，甚至出现生命危险。”

经过十几个小时的抢救，朱某涵终于脱离生命危险。

据朱某涵父亲朱先生回忆，大概两个月前，康某嗓子不舒服曾到他们诊所就诊，第一次是他接待的康某，当时他开了一些药。

但几天后康某又找到诊所，说不起作用。当时，在康某的要求下，他的妻子给康某挂了水。

直到案发前，双方都没有发生过争执，治疗方案也没问题。

朱先生还说道，自己清楚地记得，自己赶到案发现场时，康某还混在人群里围观。

1月21日，娄底市公安局娄星分局发布正式的警情通报，经初步调查：数月前，犯罪嫌疑人康某永曾到受害人朱某涵的父亲所开诊所就医，对未治愈心生不满。

目前，受害人朱某涵在医院接受救治，生命体征趋于平稳。犯罪嫌疑人康某永已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。