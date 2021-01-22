台官员：台湾不会幻想可迅速与美达成自贸协定

台湾行政院政务委员邓振中说，台湾不会幻想他们可以迅速与美国达成自由贸易协定，但也认为一旦时机成熟，自然会成功。

负责贸易谈判的邓振中今天（22日）告诉路透社，台湾政府很清楚地知道，美国与任何一方签署自由贸易协定是重大课题，尤其是在新一届政府刚上台时期。

不过，邓振中对于台美最终达成自贸协定表示有信心，并提到台湾的猪肉课题和美国议员支持达成这项协定。

台湾长期以来一直在寻求与美国达成双边贸易协议，美国也是台湾最重要的武器供应商。

台湾对含莱客多巴胺瘦肉精的美国猪肉（莱猪）进口做出调整，从今年起准许进口在容许值以内的莱猪，这个举措被视为扫除了台美能达成贸易协定前的一大障碍。莱猪课题在台湾引发巨大争议，执政的民进党在过去强烈反对放宽美猪美牛进口限令，去年却出现180度的转变。

路透社的报道称，新任美国总统拜登才刚刚上任，而由他提名出任财政部长耶伦（Janet Yellen）本周也告诉国会议员，他们在着手处理任何新自由贸易协定前，会优先处理对员工和基础设施的国内投资。

另一方面，台湾总统蔡英文周二（19日）接见英国在台办事处新任代表邓元翰（John Dennis）时说，她很期待台英双方能更进一步地针对洽签自由贸易协定或双边投资协定展开对话。英国自从离开欧洲联盟后，正在寻找与其他地区达成这一类协定。

邓振中被问及台英之间达成协定的机率有多少。邓振中回答：“没有谈判，但英国知道台湾的利益。”