【图集】港府凌晨首次封锁指定区域强制检测

香港政府今天凌晨4时宣布，限制在佐敦指明“受限区域”内的人士须留在其处所并按政府安排接受强制检测，消息一出，指定检测区居民昨晚上演“大逃亡”。港府目标是在约48小时内完成此行动，以达致小区“清零”的目标。

综合《星岛日报》、香港01新闻和路透社报道，昨天有消息指当局将油麻地佐敦指定地区(东至吴松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肃街)封锁，禁止没有病毒检测阴性证明的居民离开，并会有纪律部队人员上门“洗楼”登记，令未检测居民必须前往检测，以控制疫情，暂维持三日。

港府要求“受限区域”内所有受检人士在今日午夜前接受检测。（彭博社）

收到消息后，有居民收拾细软带着箱子离开，也有疫厦居民连夜搬家，但不确定是否与封区有关。种种情况也让人质疑政府的区域封锁是否有效。

这是政府首次引用《预防及控制疾病（对若干人士强制检测）规例》(第599J章)发出“禁足令”。政府发言人指过去数天，位于“受限区域”内的大厦的污水样本，检测持续呈阳性的比例高于佐敦指定区域其余范围，显示可能有受感染人士身处相关地方。

同时，留意到“受限区域”内的楼宇楼龄较旧、日久失修，多属“三无”大厦，分间单位（劏房）情况普遍，社区感染风险甚高。经过风险评估后，当局认为有需要就“受限区域”作出限制与检测宣告，截断区内的传播链，并借此消除区内居民疑虑。

佐敦街头手提购物袋的居民。（路透社）

政府将于“受限区域”内设立临时采样站，并要求受检人士于今日午夜前接受检测。受检人士会获分批安排到采样站接受核酸测试，由专人以咽喉和鼻腔合并拭子采样。

发言人表示，政府已安排足够的检测资源，尽快为“受限区域”内所有受检人士进行检测，目标是争取于约48小时内完成行动，为所有已识别的受检人士完成检测并确定结果，以期市民可在下周一（25日）上午6时左右开始上班。

在正式撤销相关公告前，政府会另行通知。若有雇员因公告而未能上班，政府希望雇主能酌情处理，不要扣减员工的薪金和福利。

港府呼吁受检人士全力合作，登记及进行检测，并留在家中耐心等候结果。图为政府防疫人员在佐敦居民楼外守候。（彭博社）

政府呼吁受检人士全力合作，登记及进行检测，并留在家中耐心等候结果。任何人违反限制及检测宣告，即属犯罪，可处第四级罚款（25000元，4285新元）及监禁六个月。

香港近期确诊数有反弹迹象，而且主要集中在油麻地、佐敦一带(油尖旺区)。政府此前对佐敦指定区域(即东至弥敦道、南至佐敦道、西至渡船街、北至甘肃街)内人士加强检测，又对大厦污水样本进行检测。之后再划出核心区域(东至庙街、南至宁波街、西至新填地街、北至北海街)并规定在内全部约70幢大厦不论是否有确诊个案均须接受强制检测。

去年1月23日，香港出现首例冠病确诊病例，今天正是冠病在港暴发一周年。一年过去香港疫情仍反复，至昨日（22日）累计9929例，昨初步确诊有50多例，即今天将累计增至约9980例或更多，一万例“防线”即将失守。