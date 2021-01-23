世卫组织：对冠病起源下结论还为时过早

世界卫生组织昨天表示，从目前武汉代表团的工作情况看，就冠病疫情是否从中国开始下结论还为时过早。

根据法新社报道，在武汉发现首例冠病病例一年多后，世界卫生组织专家小组本月14日抵达武汉，开始调查冠病病毒起源。

中国已准备好接受专家小组对其病毒根源的审查，但北京也在逐渐灌输一种观点，即疫情起源于境外。

世界卫生组织(WHO)突发卫生事件规划执行主任瑞安(Mike Ryan)说，“所有的假设都在讨论之中。无论是在中国国内还是国外，现在就断定病毒是从哪里起源肯定还为时过早。”

瑞安在日内瓦的新闻发布会上表示：“世界各地不同的科学观察...所有这些都非常重要，因为这构成了一幅图景”。

他补充说:“这是一个巨大的拼图游戏，你不可能只看一万块拼图中的一块就知道图像说的是什么。”

世界卫生组织说，建立病毒从动物传染到人类的途径对防止未来暴发至关重要。该组织还表示，调查应该从发现第一例病例的地方开始，并从那里追踪线索。

瑞安说，“让我们退后一步，跟随证据和科学。我们的团队已经在当地，他们与我们的中国同事有很好的合作经验。我们正在研究这些数据。”

他还说:“这些数据将带领我们进入下一阶段，以研究这种病毒的起源。

他强调，“现在下结论还为时过早，但我们相信我们正在取得一些进展，而且为了公众未来的健康我们希望可以继续进行。”

迄今为止，冠病病毒已导致200多万人死亡，感染了数千万人，并重创了全球经济。