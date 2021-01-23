北京大兴增肛拭子采样 专家：提高检出率

在北京新增一例9岁男童为无症状感染者，随后出现发热等症状，并被诊断为确诊病例后，北京周三（20日）已对病例所在学校全体学生、教职工等进行了鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清检测。其中，肛拭子检测是新增的检测项目。专家指出，增加肛拭子核酸检测能够提高感染者检出率，减少漏诊。

综合央视新闻和《健康日报》报道，北京大兴区感染病例所在区域人员均进行了咽拭子、肛拭子和血清检测。北京佑安医院呼吸与感染疾病科副主任医师李侗曾接受采访时介绍，在对疫情相关人群做冠病筛查时，主要采用口咽拭子核酸检测，原因是方便快捷，适合大规模筛查。鼻咽拭子的准确率比口咽拭子高一些，但人体感觉不太舒服。

对于一些无症状感染者或轻症感染者来说，感染后病情恢复得很快，可能三至五天咽部核酸就检测不到了。通过研究发现，一部分感染者粪便或肛拭子核酸阳性的持续时间比上呼吸道持续时间更长。因此，增加肛拭子核酸检测能够提高感染者检出率，减少漏诊。

李侗曾还表示，考虑到肛拭子采集不如咽拭子便捷，目前只对隔离点等重点人群同时采集咽拭子和肛拭子。冠病感染者血清抗体持续时间更长，大部分可以超过半年，必要时还会对重点人群加测血清抗体。这么做的目的也是提高检出率，降低假阴性的概率。

北京佑安医院感染科主任梁连春也说，增加肛拭子检测可在一定程度上提高冠病病毒感染者的检出率。

梁连春介绍，冠病患者肛拭子核酸检测呈现阳性的现象并不罕见，这提示该病存在粪-口传播的可能性。有少部分病例在病程后期，临床症状改善、鼻咽或口咽拭子核酸转阴后，肛拭子核酸仍持续呈阳性的情况。上述情况可能与冠病病毒在不同个体主要侵犯的靶器官有别和肠道的特殊环境有关。

广州市妇女儿童医疗中心临床研究团队去年三月发表了“新冠病毒感染患儿流行病学和临床特征分析及肠道持续排毒的证据探索”研究论文，研究发现儿童病例中肛拭子冠病病毒核酸检测阳性持续时间较长，存在通过粪-口传播的可能性。

不过，梁连春表示，一般来说，如果肛拭子冠病检测呈阳性，存在两种可能性：一种是患者肠道里存在活病毒；另一种是检测到的是病毒核酸降解的片段。部分患者在病程后期，症状明显改善，咽拭子阴转，但肛拭子持续阳性，可能只是检测到核酸片段，并不等同于经粪便持续排出有活性的病毒，是否具有传染性需要进一步深入研究；但如果在消化道症状比较明显的疾病早期，肛拭子冠病核酸阳性，则要另当别论了。