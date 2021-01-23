河海大学125名博士被退学

河海大学昨天研究生院发布公告，125名博士研究生被予以退学处理。

根据澎湃新闻报道，相关文件显示，经学校本月14日召开的专题会议研究决定，做出上述决定。

河海大学党委宣传部工作人员回应媒体质询时说，关于125名博士的退学具体事由以该公告为准，已充分解释。

据了解，有关规定显示，在对学生作出处分或者其他不利决定之前，学校应当告知学生作出决定的事实、理由及依据，并告知学生享有陈述和申辩的权利，听取学生的陈述和申辩。

对学生作出取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍或者其他涉及学生重大利益的处理或者处分决定的，应当提交校长办公会或者校长授权的专门会议研究决定，并应当事先进行合法性审查。

公开资料显示，河海大学是中国教育部直属全国重点大学，是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、一流学科建设以及教育部批准设立研究生院的高校。现有教职工3535名，具有高级职称的教师1540名，博士生导师596名；现有院士四人（其中外籍院士两人）。

近期，中国多所高校发布“博士、硕士研究生被予以退学处理”的相关公告。

本月18日，武汉科技大学研究生院发布公告，多名博士、硕士、在职硕士研究生被予以退学处理，其中含三名博士研究生。

本月11日，北京航空航天大学六名2012级的博士研究生因超过最长修读年限，经研究不再保留学籍，按退学处理。