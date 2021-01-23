网传B站一视频博主因贫病去世

针对网传哔哩哔哩网（B站）一视频博主因贫病交加去世一事，B站昨天凌晨回应称，B站正在紧急调查核实与该博主“墨茶Official”（以下简称“墨茶”）有关的具体情况。同时，西昌市一名权威人士证实，该事件中的博主确已逝世。

综合澎湃新闻和凤凰网报道，西昌官方人士称，涉事博主父母离异，前不久该博主刚做了一个手术，在外面租房住。其他网传消息还在核实中。

四川凉山州会理县党委宣传部工作人员表示，有关部门正积极调查善后。当事人本月10号去世的，由房东发现，已通知家属，遗体已火化。

此前，同为B站博主、曾为墨茶制作视频的“御坂伊里奇Official”本月19日发布讣告称，根据墨茶父亲及表哥消息，墨茶于本月初因贫病交加不幸逝世，引发关注。

“御坂伊里奇Official”发文称：“墨茶人生轨迹如下：奶奶生病，因病致贫，父母躲债跑路，自己高中辍学后打工糊口，结果发现鼻子上长了肿瘤。最后在切除肿瘤时发现罹患糖尿病，但无积蓄继续治疗，最后因酮症酸中毒逝世。

墨茶此前在B站记录自己的不幸经历，有不少网友在墨茶此前的动态、视频下留言纪念。墨茶在B站共上传了28段视频，此前总播放数只有1.2万。最新的一期视频播放量已经达到85.9万，评论量达到1.8万。

墨茶去年6月在B站公开一份医院入院凭证，该入院凭证有医生“陆远望”的签名，其中写明，经初步诊断为鼻部肿物。

墨茶去年12月29日发文称，“老想吃草莓，最近被病折磨的吃什么吐什么，然后特别特别想吃草莓。可惜草莓太贵了。”有网友在该条留言下称，“好想请你吃草莓。”

两天后，墨茶发布了最后一条动态称，“然而我还在病床上躺着，令人感叹。”