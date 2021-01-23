摩根报告：美国对中企投资禁令料影响600亿美元债券

摩根大通在一份给客户的报告中写道，美国限制投资者持有多家中国公司的证券，可能会影响多达600亿美元（797亿新元）的债券，并引发大量资金通过被迫抛售流出。

根据路透社报道，特朗普政府去年11月发布行政命令，禁止美国人投资美国国防部认为与中国军方有关联的公司。许多公司否认特朗普的这一说法，中国政府也表示，缺乏依据。

尽管美国国防部名单上列出的44家中资公司中已经有多家被各种股票指数剔除，或其证券从纽约证券交易所退市，但固定收益市场仍不清楚影响到底会有多大，因许多债券是通过子公司发行，而非主要的公司发行。

在本周早些时候写给客户的一份报告中，摩根大通估计，“如果美国财政部采取行动，将会有大约550亿至600亿美元的债券受到影响。”

周三就职的民主党总统拜登没有就前任特朗普的行政命令阐明任何计划，但可以轻易撤销该命令。

摩根大通的数据显示，人们的注意力主要集中在中国化工集团公司(ChemChina)发行的债券上。在受影响的债券中，美国投资者或在美国有业务的投资者持有该公司的债券最多。

根据摩根大通的计算，受行政令的影响，中国化工已经遭受了10亿美元的被迫抛售，可能还会有13亿美元的资金从受影响的投资者手中流出。

摩根大通发现，中海油的以美元计价的债券规模达到195亿美元，在美国注册的基金持有超过32亿美元，如果这一范围扩大到所有在美国有业务的资产管理公司，可能会影响35亿美元。

但摩根大通认为，对于那些能够购买这些债券的投资者来说，应该利用这一轮抛售购买一些受影响的债券，该行认为这将是最后一轮抛售。

摩根大通补充称，对这些公司本身而言，将美国投资者排除在外只会产生有限的影响。