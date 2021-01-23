任正非：过去战略偏斜与能力不匹配

中国电信巨头华为创始人任正非去年指出，过去30年华为的战略假设是依托全球化平台，聚焦力量，实施战略突破，但现实是美国制裁使得华为依靠不了部分全球化平台，必须自己全面打造产品，这是华为的能力与战略极大的不匹配。

这篇昨天刊在华为内部网站“心声社区”的文章是任正非去年6月份发表的一篇名为“星光不问赶路人”的讲话。

任正非说，过去30年华为的战略假设是“依托全球化平台，聚焦一切力量，攻击一个’城墙口’，实施战略突破”，而现实的情况是美国制裁使得华为依靠不了部分全球化平台，必须自己全面打造产品，这是华为的能力与战略极大的不匹配，也是华为最薄弱的环节。

任正非指出，“时代证实了我们过去的战略是偏斜的，是不完全正确的，我们的能力很不符合现实生存与发展的需求。但是，我们有信心、有决心活下来。”

他还引述美军上将邓普西的话说：“要让打胜仗的思想成为一种信仰；没有退路就是胜利之路”，华为也别无选择，只有义无反顾，坚持自强与国际合作来解决目前的困境。

任正非同时强调，不要因美国一时打压而沮丧，从而放弃全球化的战略，也不赞成片面地提自主创新，在前言领域的尖端创新，没有全球化是不行的。

任正非还提到，各产品线、各地区部不要盲目地争夺什么第一，更要关注夯实生存与发展的基石，现在没有长期争夺第一的基础条件。

在公司处于困境中，任正非还强调要启用优秀的员工，引进比自己更优势的人来激活组织，组成生力军。与此同时，要加强主官、主管的末位淘汰，同样也是激活组织的潜能。他还在讲话中透露，华为几百高级干部自愿降级，“就说明我们这个队伍是好的”。

