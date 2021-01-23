辽宁省政协原党组副书记、副主席刘国强被捕

辽宁省政协原党组副书记、副主席刘国强涉嫌受贿一案，今天由中国监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院日前以涉嫌受贿罪对刘国强作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

根据《北京日报》旗下公众号“长安街知事”消息，去年7月13日深夜，中央纪委国家监委宣布刘国强被查，当时他已退休三年。

今年1月11日，通报指出，刘国强被开除党籍、取消退休待遇，其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

通报说，刘国强初心不正、思想不纯，盲目听信“政治骗子”，花费巨资跑官买官被骗。违反中央八项规定精神，违规收受礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请；以明显低于市场的价格购买房产，公车私用；违规决定使用技改贴息资金发放定额补助，造成国家财产重大损失，违反保密规定。

通报还指，刘国强毫无道德底线，腐化堕落，家风败坏，对家人失管失教；毫无纪法观念，在分管领域擅权妄为，大搞权钱交易，在企业经营、职务晋升等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

据公开资料显示，现年68岁的刘国强是辽宁本溪人，曾任本溪钢铁集团总经理，本溪市市长，2001年至2013年任辽宁省副省长，2013年至2017年任辽宁省政协副主席。

