北京至哈尔滨高铁全线贯通

北京至哈尔滨高铁北京至承德段（以下简称京哈高铁京承段）昨天开通运营，京哈高铁实现全线贯通，北京至沈阳、哈尔滨最快2小时44分、4小时52分可达。

根据澎湃新闻报道，京哈高铁南起北京市朝阳区，向北途经北京市顺义区、怀柔区、密云区，河北省承德市，辽宁省朝阳市、阜新市、沈阳市、铁岭市，吉林省四平市、长春市、松原市，终至黑龙江省哈尔滨市，全长1198公里，设计时速350公里。

其中沈阳至哈尔滨段已于上月1日开通运营，沈阳至承德段已于2018年12月29日开通运营。此次开通的北京至承德段长192公里，设北京朝阳、顺义西、怀柔南、密云、兴隆县西、安匠、承德南7座车站。

京哈高铁京承段开通运营首日，铁路部门将安排开行动车组列车11对，之后每日开行动车组列车12对，初期运营时速300公里，同时，将严格落实各项措施，做好常态化疫情防控工作。

京哈高铁是中国“八纵八横”高速铁路网京哈～京港澳通道的重要组成部分。此次北京至承德段的建成通车，标志着京哈高铁全线贯通。

京哈高铁的全线通车，新增了一条东北地区进出关高铁通道，将便利东北、华北地区人民群众出行，进一步释放进出关铁路货运能力，密切环渤海地区和东北老工业基地间的联系，对促进区域经济社会发展，推动京津冀协同发展、东北振兴战略实施，具有重要意义。

