大陆军机两小时七进台西南空域

中国大陆解放军军机今天在两小时内七次进入台湾西南空域。

据台湾《自由时报》报道，大陆军机通常一天内陆续进入台空域约三次左右，但今天极罕见地在短短两小时内进入台空域七次，台湾各地空军基地也出现密集起飞状况。

报道称，根据广播记录，大陆军机在今天上午10时12分、10时16分、10时37分、10时46分、11时00分、11时44分、11时47分，七次进入台湾西南空域，高度从2500到7800公尺之间，台湾空军在空警戒并广播驱离。

报道引述“台湾西南空域”粉丝专页记录称，大陆军机本月累计进入台湾空域22天，本月广播驱离纪录共计58次，机型应为运-8远程电子干扰机、空警500、运-8反潜机等。

报道还说，根据台湾各地军事迷回报，自上午10时左右至12时30分止，台湾空军各基地至少紧急起飞13批次（26机）前往拦截监控，“看的出国军勤务繁重”。

对于解放军在台海周边的军事行动，解放军东部战区新闻发言人张春晖此前曾表示，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。

张春晖还强调，战区部队有决心、有能力挫败一切“台独”分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，维护台海地区和平稳定。