林郑谈居民提前撤离：下次会改善行动部署

香港政府今晨四时起封锁佐敦四街疫区，“受限区域”内的人士须留在其处所，并须强制检测，香港行政长官林郑月娥联同一众官员下午到场视察。林郑表示，封城措施不是只用一次，此次会总结经验，当出现类似情况，会再采取封城措施。

综合《星岛日报》和香港01新闻报道，林郑月娥表示，此次围封范围涉及不少街道，是首次引用封城措施，未完成强制检测前不可以离开指定处所，但不等于政府没有停止防疫工作。

对于有居民在行动开始前“撤离”，林郑认同措施不理想，若再有同类行动会改善。她说，可能因涉及参与人数多，市民留意到“风声”会离开，希望市民知道政府有全套配套，下次再有类似行动，受影响居民不需太忧心而撤离。

林郑月娥还表示，封城措施首先考虑是公共卫生，当中涉及数个指标，包括确诊个案，当中与其相连性、分布有关；其次是视乎楼宇状况，该区九成属旧楼，不少属三无大厦，加上不少大厦出现卫生问题，包括污水渠问题等，故是考虑“禁足令”因素之一；区内九成污水样本验出阳性，情况令人担心。

她还指出，封城措施也要考虑可行性，佐敦四街属一个小区，约有一万人，目标在48小时内、周一居民上班前要完成强检，是要减低对市民的影响。她称，此次行动希望做到愈人性化愈好，会以中英文以及小数族裔语言通知居民。