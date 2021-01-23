连胜文促蔡英文求美拨疫苗给台湾医护

台湾本土疫情持续，国民党智库副董事长连胜文今天表示，他了解医护人员面临的压力与风险，因此呼吁当权者尽快向美国请求五万支冠病疫苗，称人命关天，光是嘴巴说支持台湾医护，却不优先提供他们疫苗，岂不是典型的“嘴炮治国”？

曾遭枪击的连胜文在个人面簿上写道，“我这条命，可以说是台湾医护人员救回来的！”他表示自己经历过生死交关过程，了解到台湾第一线医护人员所面临的压力及风险，非一般人能想像，而面临冠病时，对台湾医护是何等艰辛的一场战役。

连胜文呼吁当权者尽快向外国友邦，特别是美国，请求紧急拨给台湾五万支、或至少两万至三万支的辉瑞（Pfizer）或莫德纳（Moderna）冠病疫苗，给台湾第一线医护人员使用，一人两剂则至少可以提供给1万到2万名台湾医护人员必要的防护。

连胜文嘲讽台湾当权者过去一面倒地倾向美前总统特朗普、挂勾极深，质问现在要怎么向美国的新老板开口请求？他说，“我想新老板都已经愿意让驻美代表参加他的就职典礼了，只要你谦卑表态，或多或少可能也会愿意帮忙台湾一些吧”。

连胜文还说，退而求其次，台湾当权者或许也可尝试跟辉瑞疫苗的亚洲总代理调货，但问题是这个亚洲总代理是一家大陆企业，而民进党相关人士以及他们的金主，有这么多人在大陆赚了这么多人民币，联系上应该不是问题。

此外，辉瑞疫苗都是在“欧美生产”，与“中国（大陆）无关”，只是必须透过这个总代理来协调，这点可能就是当权者所不愿面对的政治问题。

连胜文还抨击当权者，人命关天，光是嘴巴上说支持台湾医护，却不优先提供给他们具保护力的疫苗，这岂不是典型的“嘴炮治国”？

连胜文强调，不希望再看到第一线医护，因为坚守岗位，而一个一个病倒，甚至牺牲自己，他敦促民进党赶快想办法弄疫苗，给仍在第一线的医护人员。

