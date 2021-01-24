港媒：解放军将加薪40% 边境部队等最为受益

《南华早报》引述消息人士透露，解放军今年预料将为军官加薪40%，其中以驻扎西藏、新疆等边境部队，以及前景看好的年轻军官最为受益。

据报道，加薪的目的主要是为了吸引和保留人才，并让年轻军官对正在进行的改革产生信心。

报道引述一名要求匿名的北京上校说，此次调薪将让他额外获得最多人民币7000元（约1400新元）的收入，让他的月收入超过2万元。不过他表示：“还不清楚调薪政策什么时候实施，但我们被告知在不久之后。”

这名上校也说，与此前的加薪一样，委任和非委任级（commissioned and non-commissioned）军官受益最多，驻扎在西藏，新疆以及东海、南中国海等边境的军人的薪资将变得更高。

另有退休军官说，退休军人也将按服务年限，获得更高的每月退休金。

报道引述军事专家表示，此次调薪与中共中央总书记、中央军委主席习近平领导的中央军事委员会在1月1日发布的《现役军官管理暂行条例》有关。该条例还涉及10多项相关规则，内容包含人员选拔、培训、福利等。

苏州大学的一名军事专家曾志平向《南早》说，“改善待遇是说服军官接受改革的最有效方法”。

不过，一名军方消息人士表示，现役及退役军官都对中央军事委员会在军官职业发展方面拥有强大的影响力，以及缺乏透明度的制度感到忧心。

这名消息人士也说，“中央军委只提及他们发布了10多项法规，但都不是公开文件，意味着只有更高级別的军官才有阅读权限......所有军官都欢迎加薪，但他们需要尽快建立一个像《退役军人保障法》般全面的法律体系。”

