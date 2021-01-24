港媒：山西前书记王儒林 近日缺席多场活动

曾任山西省委书记的现任中国全国政协文化文史和学习委员会副主任王儒林，近日缺席多场官方活动，包括本月19日全国政协文化文史和学习委员会第四次全体会议，以及昨天闭幕的山西省政协会议。

《星岛日报》今天作出上述报道，但并没有进一步披露王儒林缺席多场官方活动的原因。

不过报道中提到，中纪委全会前天在北京开幕，中共总书记习近平在会上强调，反腐形势依然严峻复杂，腐蚀和反腐蚀斗争长期存在，稍有松懈就可能前功尽弃。

报道引述习近平指出，反腐工作“取得了历史性成就”，但形势依然严峻复杂。“必须清醒看到，腐败这个党执政的最大风险仍然存在，存量还未清底，增量仍有发生。”

习近平也说：“政治问题和经济问题交织，威胁党和国家政治安全。传统腐败和新型腐败交织，贪腐行为更加隐蔽复杂。腐败问题和不正之风交织，‘四风’（形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风）成为腐败滋长的温床。”

为此，习近平警告，腐蚀和反腐蚀斗争长期存在，稍有松懈就可能前功尽弃，反腐败没有选择，必须知难而进。

今年68岁的王儒林长期在吉林工作，曾任吉林省长、省委书记。报道指出，2014年8月，因山西官场塌方性腐败，王儒林临危受命主政山西，但到任不足两年，他在2016年7月突然调任全国人大农业与农村委员会副主任委员。

报道分析，王儒林当时仅63岁，还未到65岁的退休年龄，突然“退居二线”颇不寻常，并传出其兄弟在吉林经商的不利消息。2018年，他担任全国政协文化文史和学习委员会副主任、全国政协常委。

