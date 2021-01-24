美国务院促北京停止向台湾军事施压

美国国务院称，注意到中国大陆“不断企图恐吓包括台湾在内的邻邦”。美国敦促北京停止对台湾的军事、外交与经济施压，并与台湾的民选代表进行有意义的对话。

美国国务院当地时间23日以发言人普莱斯（Ned Price）名义发布新闻稿，并透露上述消息。

这份内容简短的新闻稿指出，美国将与朋友与盟邦同在，以促进在印度太平洋地区共享的繁荣、安全与价值，这当中包括加深与民主台湾的联系。

新闻稿也说：“美国将继续支持和平解决海峡两岸议题，以符合在台湾的人民的期望与最大利益。美国也将恪守美中三公报、《台湾关系法》与六项保证所概述的长期承诺。美国也将持续协助台湾维持足够的自我防卫能力。”

新闻稿最后写道，美国对台湾的承诺坚若磐石（rock-solid），为维护台湾海峡与区域和平与稳定做出贡献。

过去半年来，解放军几乎每隔几天都会派出军机飞入台湾空域。解放军东部战区新闻发言人张春晖此前曾表示，“台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分”。他也强调，解放军战备巡航正当合法，是针对当前台海安全局势和维护国家主权需要采取的必要行动。

《联合报》指出，昨天共13架解放军军机飞入台湾西南防空识别区，是解放军今年度以来，飞入台湾防空识别区规模最大的一次。