张建宗：有信心佐敦“受限区域”明早解封

香港昨天凌晨彻夜封锁疫情重灾区佐敦的部分地区，区内的逾万名居民本周末禁止出户，须接受强制冠病检测。

香港政务司司长张建宗今早到佐敦视察后说，有信心佐敦“受限区域”可在明早6时解封，同时他强调，政府会视乎疫情发展的形势，不排除未来会在香港其他区域实施封锁措施。

香港政府是在昨天清晨4时左右在网上发布公告，宣布已引用《预防及控制疾病（对若干人士强制检测）规例》，规定佐敦“受限区域”内的人须留在其住所，并按政府安排，于昨天午夜12时前接受强制检测，早前曾受检者也得再次检测。

受限区范围东至吴松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肃街。任何曾于过去14天在该区待上超过两小时者，即使在相关条例生效时不在该区内，也得在昨天接受强制检测。违例者可被罚款2万5000港元（4285新元）及监禁六个月。

这也是香港自冠病疫情于去年初暴发以来首次封区。

综合《星岛日报》、香港电台报道，张建宗指出，昨天已有近7000名居民接受检测，并称工作人员以“洗楼”方式逐户拍门，接触了约3200户，为6000多人登记资料。他表示，工作人员今天也会以“洗楼”方式接触还没有应门的居民，希望没有漏网之鱼。

他也感谢港府16个政府部门参与此次行动，形容各部门一呼百应，上下一心打这场仗。而这次行动，正好显示政府做法果断，有需要时不会犹豫。

据报道，佐敦封锁的消息前天（22日）已开始流传，不少居民闻讯漏夜提着行李匆匆离开，也有居民连夜搬家；这令封区行动的有效性备受质疑。

对此，张建宗今早回应传媒提问此事时说，目前政府无法掌握有多少人离开，但他预计人数不会多。

香港特首林郑月娥此前承认，此次的信息发布不理想，对封区行动造成一定影响，并承诺将检讨现有的封区措施。她解释，由于行动涉及3000多名工作人员，必须提早到区内视察情况，居民可能因此收到风声。

佐敦疫情本月持续严峻，港府最早于本月15日在佐敦划出“指定区域”，实行强制检测；但由于疫情未见好转，该区不断收紧检测措施。港府最终在昨天宣布，在指定区域内划出受限区，实施封锁措施。

公告指出，佐敦指定区域本月1日至20日，共出现162起确诊病例。这意味着香港这段期间出现的确诊病例中，有17%集中在该区；昨天初步确诊的78起本土病例中，也有六起来自该区。



